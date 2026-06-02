Todos los Sociales de la inauguración del espacio Chiara Yacopini en la Universidad Maza

La Universidad Maza inauguró el Espacio Chiara Yacopini , una nueva obra institucional concretada a partir del aporte del empresario Adrián “Chino” Yacopini junto a su familia, en el marco de las acciones que lleva adelante el Programa de Desarrollo Institucional y la Comunidad Filantrópica de la Universidad.

Al efecto, un emotivo acto se realizó en la Sede Gran Mendoza de la Universidad Maza , con la presencia de autoridades universitarias y gubernamentales, integrantes de la familia Yacopini, benefactores, mecenas, estudiantes becarios, invitados especiales y miembros de la comunidad educativa.

El nuevo espacio lleva el nombre de Chiara Yacopini, hija primogénita de Adrián, y está destinado a fortalecer el trabajo solidario e institucional que impulsa la Universidad a través del Programa de Desarrollo Institucional. Será un ámbito orientado a acompañar la educación, reconocer el talento y el esfuerzo, abrir oportunidades para estudiantes que necesitan apoyo económico para completar sus estudios y proyectar nuevas obras que contribuyan al crecimiento de la casa de estudios.

Durante la ceremonia brindó sus palabras el rector de la Universidad Maza y presidente de la Red Andina de Universidades, Dr. Daniel Miranda. También participó la directora del Programa de Desarrollo Institucional, Esp. Laura Horta, junto al equipo que trabaja en el crecimiento de la Comunidad Filantrópica, la generación de nuevos benefactores y mecenas, el fortalecimiento del Fondo de Becas y la concreción de obras de relevancia institucional.

Uno de los momentos centrales del acto fue el reconocimiento a Adrián “Chino” Yacopini, cuyo aporte hizo posible la construcción del Espacio Chiara Yacopini: la Universidad destacó especialmente su trayectoria personal y empresarial, vinculada al esfuerzo, la perseverancia, la disciplina y la superación, así como su decisión de transformar el crecimiento empresarial en generosidad, compromiso y oportunidades para la comunidad.

En el marco del acto también se realizó la entrega simbólica de la insignia de la Comunidad Filantrópica a los Grandes Filántropos de la Universidad Maza, categoría máxima que alcanza un benefactor dentro de esta comunidad. Participaron de este momento Oscar David, Gustavo Bernardi, Daniela Merino y Adrián Yacopini, junto a sus familias y representantes, en reconocimiento a sus aportes extraordinarios para obras de gran importancia institucional.

Luego del acto protocolar, las autoridades, la familia Yacopini y los invitados se trasladaron al Espacio Chiara Yacopini para realizar la inauguración oficial. Allí se descubrió la placa recordatoria, se presentó el cartel institucional de agradecimiento y se procedió al corte de cintas.

La obra de construcción fue posible gracias a la donación de Adrián Yacopini y contó también con la colaboración de empresas que aportaron materiales y acompañaron la finalización del proyecto: Víctor Gullo, Luztecnia, Banco Santander y Centro de Jardinería Estación Verde.

Con esta inauguración, la Universidad Maza suma una nueva concreción del Programa de Desarrollo Institucional y reafirma el valor de la Comunidad Filantrópica como una red de compromiso, solidaridad y confianza, orientada a generar oportunidades educativas y fortalecer el desarrollo de la institución.

No te pierdas la galería de la inauguración del espacio Chiara Yacopini, bajo el ojo de Maru Mena, a continuación:

Universidad Maza Espacio Chiara (5) Adrián Yacopini y el rector de la U. Maza Daniel Miranda.

Universidad Maza Espacio Chiara (1) Adrián Yacopini junto a su esposa Paola Alund y sus hijos Goyo, Franco y Tobías.

Universidad Maza Espacio Chiara (11) Mónica y Oscar David dijeron presente.

Universidad Maza Espacio Chiara (4) El legislador nacional Rodolfo Suarez y el Dr. Carlos De Casas.

Universidad Maza Espacio Chiara (16) Fernando Barbera, Jesús Sanmicheli, Sebastián Halpern y Antonio Pennesi.

Universidad Maza Espacio Chiara (2) Marcela Yacopini y Adrián Yacopini: foto de hermanos.

Universidad Maza Espacio Chiara (6) Juan Carlos García Zuloaga y Stella Vanucci.

Universidad Maza Espacio Chiara (7) Adrián "Chino" Yacopini y el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.

Universidad Maza Espacio Chiara (18) Mariana Di Leo fue la conductora del evento.

Universidad Maza Espacio Chiara (12) Julio Camsen -Huentala- y Gustavo Bernardi -FríoLatina-.

Universidad Maza Espacio Chiara (14) Néstor Majul y Pablo Espina, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Capital.

Universidad Maza Espacio Chiara (13) Lourdes Sánchez y Mónica Salmerón.

Universidad Maza Espacio Chiara (9) En primera fila, Adrián "Chino" Yacopini, Ulpiano Suarez, el rector de la Universidad Maza Daniel Miranda y Andrés Lombardi.

Universidad Maza Espacio Chiara (15) Gustavo Moyano y Miguel Sánchez -U. Maza-.

Universidad Maza Espacio Chiara (19) Por supuesto, el rector de la Universidad Maza fue quien expresó las palabras más sentidas.

Universidad Maza Espacio Chiara (24) En el acto en cuestión se reconoció el valor de la filantropía, entendida como la ayuda desinteresada a los demás. Abarca la donación de tiempo, talento o recursos financieros para generar cambios positivos y sostenibles en la sociedad, buscando solucionar las causas de fondo de los problemas sociales.

Universidad Maza Espacio Chiara (21) Laura Hortas tomó la palabra y fue la encargada de destacar el valor del compromiso de los empresarios con la responsabilidad social y el aporte concreto hacia la comunidad en la que viven y desarrollan su actividad.

Universidad Maza Espacio Chiara (22) El ministro de producción Rodolfo Vargas Arizu dijo presente.

Universidad Maza Espacio Chiara (27) Los empresarios que donan tiempo y recursos a la Universidad Maza fueron reconocidos: Oscar David, Gustavo Bernardi, Daniela Merino y Adrián Yacopini.

Universidad Maza Espacio Chiara (23) Chino Yacopini, como todos lo conocen, se mostró emocionado.

Universidad Maza Espacio Chiara (26) Adrián Yacopini, y el reconocimiento de la Universidad Maza.

Universidad Maza Espacio Chiara 1 (2) Un instante emotivo: el descubrimiento de la placa que inmortaliza la existencia de este espacio solidario.

Universidad Maza Espacio Chiara 1 (3) ¡Espacio Chiara Yacopini ya es una realidad en la Universidad Maza!

Universidad Maza Espacio Chiara (30) Los hermanos de Chiara fueron los encargados de destapar la placa conmemorativa.

Universidad Maza Espacio Chiara 1 (4) El momento del corte de cintas.

Universidad Maza Espacio Chiara 1 (5) Aplausos y alegría.

IMG_9220 (1) Gregorio Alund, Romina Borlengui, Daniel Velasco y Silvana Caroglio.

Universidad Maza Espacio Chiara (29) Laura Horta, ex decana de la Facultad de Educación de la Universidad Juan Agustín Maza y hoy responsable del programa de desarrollo institucional, entregando un presente floral.

IMG_9224 (1) Sergio Montanaro, Chino Yacopini y Pablo Espina.

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