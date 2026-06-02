Todos los Sociales de la inauguración del espacio Chiara Yacopini en la Universidad Maza
La reconocida Casa de Estudios ya cuenta con el Espacio Chiara Yacopini, una nueva obra impulsada por la Comunidad Filantrópica. En la nota, fotos y detalles.
La Universidad Maza inauguró el Espacio Chiara Yacopini, una nueva obra institucional concretada a partir del aporte del empresario Adrián “Chino” Yacopini junto a su familia, en el marco de las acciones que lleva adelante el Programa de Desarrollo Institucional y la Comunidad Filantrópica de la Universidad.
Al efecto, un emotivo acto se realizó en la Sede Gran Mendoza de la Universidad Maza, con la presencia de autoridades universitarias y gubernamentales, integrantes de la familia Yacopini, benefactores, mecenas, estudiantes becarios, invitados especiales y miembros de la comunidad educativa.
El nuevo espacio lleva el nombre de Chiara Yacopini, hija primogénita de Adrián, y está destinado a fortalecer el trabajo solidario e institucional que impulsa la Universidad a través del Programa de Desarrollo Institucional. Será un ámbito orientado a acompañar la educación, reconocer el talento y el esfuerzo, abrir oportunidades para estudiantes que necesitan apoyo económico para completar sus estudios y proyectar nuevas obras que contribuyan al crecimiento de la casa de estudios.
Durante la ceremonia brindó sus palabras el rector de la Universidad Maza y presidente de la Red Andina de Universidades, Dr. Daniel Miranda. También participó la directora del Programa de Desarrollo Institucional, Esp. Laura Horta, junto al equipo que trabaja en el crecimiento de la Comunidad Filantrópica, la generación de nuevos benefactores y mecenas, el fortalecimiento del Fondo de Becas y la concreción de obras de relevancia institucional.
Mirá el video resumen de este emotivo momento, y al final de la nota, la galería de Sociales:
Uno de los momentos centrales del acto fue el reconocimiento a Adrián “Chino” Yacopini, cuyo aporte hizo posible la construcción del Espacio Chiara Yacopini: la Universidad destacó especialmente su trayectoria personal y empresarial, vinculada al esfuerzo, la perseverancia, la disciplina y la superación, así como su decisión de transformar el crecimiento empresarial en generosidad, compromiso y oportunidades para la comunidad.
En el marco del acto también se realizó la entrega simbólica de la insignia de la Comunidad Filantrópica a los Grandes Filántropos de la Universidad Maza, categoría máxima que alcanza un benefactor dentro de esta comunidad. Participaron de este momento Oscar David, Gustavo Bernardi, Daniela Merino y Adrián Yacopini, junto a sus familias y representantes, en reconocimiento a sus aportes extraordinarios para obras de gran importancia institucional.
Luego del acto protocolar, las autoridades, la familia Yacopini y los invitados se trasladaron al Espacio Chiara Yacopini para realizar la inauguración oficial. Allí se descubrió la placa recordatoria, se presentó el cartel institucional de agradecimiento y se procedió al corte de cintas.
La obra de construcción fue posible gracias a la donación de Adrián Yacopini y contó también con la colaboración de empresas que aportaron materiales y acompañaron la finalización del proyecto: Víctor Gullo, Luztecnia, Banco Santander y Centro de Jardinería Estación Verde.
Con esta inauguración, la Universidad Maza suma una nueva concreción del Programa de Desarrollo Institucional y reafirma el valor de la Comunidad Filantrópica como una red de compromiso, solidaridad y confianza, orientada a generar oportunidades educativas y fortalecer el desarrollo de la institución.
No te pierdas la galería de la inauguración del espacio Chiara Yacopini, bajo el ojo de Maru Mena, a continuación:
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