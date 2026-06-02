Los mejores sándwiches del mundo: tres clásicos argentinos entraron al ranking

Pocas comidas son tan universales como el sándwich . Presente en prácticamente todos los rincones del planeta, este formato sencillo ha dado lugar a algunas de las preparaciones más famosas de la gastronomía mundial. Desde los kebabs turcos hasta los bánh mì vietnamitas, pasando por los lobster rolls estadounidenses y los paninos italianos, cada cultura desarrolló su propia versión de una combinación tan simple como irresistible: pan y relleno.

La prestigiosa guía gastronómica Taste Atlas elaboró recientemente un ranking con los mejores sándwiches del mundo y, entre las propuestas más destacadas, Argentina consiguió un lugar de privilegio con tres preparaciones que forman parte de su ADN culinario.

Entre los mejores posicionados del ranking aparece el tradicional sándwich de lomo cordobés , una preparación contundente que combina carne vacuna, tomate, lechuga, cebolla, queso, jamón, huevo y diversos aderezos dentro de un pan de gran tamaño. Su principal atractivo radica en la abundancia de sus ingredientes y en el equilibrio de sabores, características que lo convierten en una comida completa por derecho propio.

El lomito también forma parte de la identidad gastronómica mendocina. En la provincia, el término "lomo" remite a un sándwich generoso elaborado con carne vacuna cocinada a la plancha o a la parrilla, servido en pan francés, árabe o casero y acompañado por queso, jamón, vegetales frescos, huevo y distintas salsas. Presente tanto en locales tradicionales como en modernas propuestas gastronómicas, se consolidó como uno de los platos más elegidos por los mendocinos para compartir en reuniones, salidas nocturnas o encuentros informales.

El sándwich de milanesa, orgullo del norte argentino

Otro de los representantes nacionales en el listado es el sándwich de milanesa tucumano, considerado por muchos mucho más que una comida rápida. En Tucumán tiene un carácter casi cultural. Se consume a cualquier hora del día y forma parte de la identidad provincial.

La receta tradicional incluye una milanesa recién frita dentro de un pan tipo francés, acompañada por lechuga, tomate, cebolla y diferentes salsas. Su popularidad es tan grande que incluso existen rutas gastronómicas dedicadas exclusivamente a este producto. Lo llamativo es que, pese a tratarse de una preparación sencilla, logró ubicarse por encima de numerosas especialidades internacionales.

sanguche de milanesa Sándwich de milanesa tucumano. Foto: @agustefaniagarcia en Instagram.

El choripán, la máxima expresión de la comida callejera argentina

Si existe un sándwich capaz de resumir el espíritu gastronómico argentino, ese es el choripán. Taste Atlas lo incluyó entre los mejores del mundo destacando su enorme popularidad y su presencia en asados, estadios de fútbol, festivales y puestos callejeros de todo el país.

La fórmula parece simple: chorizo a la parrilla dentro de pan crujiente acompañado por chimichurri o salsa criolla. Sin embargo, detrás de esa aparente sencillez existe una combinación de sabores que logró convertirlo en una de las comidas callejeras más reconocidas de América Latina.

choripan

Los gigantes internacionales que lideran el ranking

La lista está encabezada por el Tombik Döner de Turquía, una variante del tradicional döner kebab servida en un pan redondo de corteza crocante y miga suave. También aparecen el bánh mì vietnamita, el shawarma de Medio Oriente, la arepa reina pepiada venezolana, el lobster roll de Maine y el famoso sándwich de falda de res texana, entre otros exponentes de distintas culturas gastronómicas.

La diversidad del ranking demuestra cómo una misma idea puede transformarse en recetas completamente distintas según la historia, los ingredientes y las costumbres de cada país.

Una identidad argentina entre los mejores sabores del planeta

La presencia de tres clásicos nacionales en el listado vuelve a poner en evidencia el peso que tiene la gastronomía argentina más allá de los cortes de carne y las empanadas. Lo interesante es que ninguno de los representantes argentinos pertenece a la alta cocina. Por el contrario, se trata de preparaciones populares, accesibles y profundamente arraigadas en la cultura cotidiana.

El choripán, el sánguche de milanesa y el lomito son comidas que se consumen en reuniones familiares, parrillas, puestos callejeros y locales de barrio. Quizás por eso resultan tan representativos: porque cuentan la historia gastronómica de Argentina desde la mesa de todos los días.

Y aunque el ranking reúne a algunos de los mejores sándwiches del planeta, para muchos argentinos la discusión seguirá abierta: pocos sabores compiten con un buen choripán recién salido de la parrilla o con un lomito completo compartido entre amigos después de una larga noche.

Los 20 mejores sándwiches del mundo según Taste Atlas

1. Tombik Döner (Turquía)

2. Panceta de cerdo asada Bánh Mì (Bánh mì heo quay) (Vietnam)

3. Bánh mì (Vietnam)

4. Shawarma (Líbano)

5. Arepa reina pepiada (Venezuela)

6. Panino con pulpo (Italia)

7. Bánh mì de carnes y embutidos (Bánh mì tht) (Vietnam)

8. Rollo de langosta al estilo de Maine (Estados Unidos)

9. Sándwich de falda de res texana (Estados Unidos)

10. Pan con chicharrón (Perú)

11. Sándwich de lomo (Argentina)

12. Sándwich de porchetta (Italia)

13. Carne ahumada de Montreal (Canadá)

14. Butifarra (Perú)

15. Jíbarito (Puerto Rico)

16. Sánguche de milanesa (Argentina)

17. Sándwich de pollo picante de Nashville (Estados Unidos)

18. Tostada Skagen (Suecia)

19. Choripán (Argentina)

20. Mozzarella in carrozza (Italia)