El ranking del té en Mendoza: cuáles son las casas más elegidas según Google
Salones clásicos y cafeterías de especialidad lideran las reseñas en una provincia donde la hora del té se volvió un ritual.
El té dejó de ser solamente una bebida para las tardes frías. En Mendoza, las casas de té y cafeterías especializadas se transformaron en verdaderos espacios de encuentro donde el diseño, la pastelería artesanal y la experiencia gastronómica pesan tanto como la infusión misma.
En el marco del Día Internacional del Té, que se celebra cada 21 de mayo, las reseñas de Google permiten observar cuáles son los lugares mejor valorados por mendocinos y turistas que buscan desde meriendas elegantes hasta rincones cálidos para desconectarse de la rutina.
El ranking no solo tiene en cuenta el puntaje general, sino también la cantidad de opiniones, un factor clave para medir la consistencia y popularidad real de cada espacio.
Las casas de té mejor valoradas de Mendoza según Google
La Casona Coffee
Puntaje: 4,8 | Más de 1.900 reseñas
Con una ambientación luminosa y elegante, La Casona Coffee (Bodega Los Toneles) aparece como una de las propuestas más sólidas del ranking. Las reseñas destacan especialmente la experiencia para desayunar o tomar el té, además de la amplitud del lugar y la calidad del servicio.
Su combinación entre cafetería moderna y estética boutique la convirtió en uno de los espacios gastronómicos más elegidos del Gran Mendoza.
Delis Café Vintage Shop
Puntaje: 4,8 | Más de 440 reseñas
Ubicado en Arístides Villanueva, Delis Café Vintage Shop logró destacarse por su estética cálida y una identidad visual muy fuerte.
Las opiniones en Google resaltan el ambiente, la ambientación vintage y la experiencia integral alrededor del café y el té. El lugar se consolidó además como uno de los más fotografiados en redes sociales gracias a su decoración y presentación de platos.
Café Gourmand
Puntaje: 4,8 | Más de 300 reseñas
Aunque tiene menos volumen de opiniones que otros espacios del ranking, Café Gourmand mantiene uno de los puntajes más altos y estables.
Las reseñas destacan especialmente los desayunos, el clima acogedor y la experiencia tranquila para compartir una merienda o una tarde de té.
La Rufina, Té & Sabores
Puntaje: 4,7 | Más de 360 reseñas
Con una propuesta más enfocada específicamente en el universo del té, La Rufina se posicionó entre las favoritas de quienes buscan variedades de infusiones y una experiencia más relajada.
Los usuarios valoran especialmente la carta de té, el patio exterior y el ambiente cálido del salón.
Epifanía Casa de la Nonna
Puntaje: 4,7 | Más de 860 reseñas
Epifanía combina cafetería, brunch y pastelería en un formato que ganó muchísima popularidad en los últimos años.
Las reseñas destacan la calidad de los platos, el ambiente y la experiencia general, especialmente para encuentros sociales o meriendas de fin de semana.
Chiamo. Laboratorio de Café
Puntaje: 4,6 | Más de 1.000 reseñas
Las cafeterías de especialidad también tienen fuerte presencia en el ranking mendocino.
En el caso de Chiamo, los usuarios destacan tanto los cafés como las opciones de té y pastelería. Entre las reseñas aparecen menciones frecuentes al budín de limón y a las infusiones funcionales.
Casa Ceferina – Té y Pastelería
Puntaje: 4,6 | Más de 350 reseñas
Ubicada en Maipú, Casa Ceferina se ganó un lugar entre las favoritas por su propuesta artesanal y su fuerte identidad visual. Los comentarios resaltan especialmente la variedad de tés y la pastelería casera.
Las cafeterías ya no venden solo café
El crecimiento de estos espacios refleja también un cambio cultural más amplio. La hora del té comenzó a transformarse en una experiencia social vinculada al bienestar, la pausa y el consumo gourmet. Hoy, muchas cafeterías construyen su identidad alrededor de: la ambientación, la estética visual, la vajilla, la música y la experiencia compartida.
Las redes sociales tuvieron además un rol clave en este fenómeno, impulsando espacios cada vez más “instagrameables”.
Cómo funcionan las valoraciones de Google
El sistema de reseñas de Google no se basa únicamente en el promedio de estrellas.
El algoritmo también considera:
- Cantidad de opiniones
- Frecuencia de reseñas recientes
- Interacción de usuarios
- Actividad constante del lugar
Por eso, espacios con miles de reseñas suelen posicionarse mejor incluso frente a otros con puntajes similares.
El ritual del té sigue creciendo
Aunque durante años el café dominó la escena gastronómica urbana, el té volvió a ganar protagonismo, especialmente entre públicos jóvenes y consumidores que buscan experiencias más relajadas y sensoriales.
En Mendoza, las casas de té ya no son solamente lugares para merendar: se transformaron en escenarios de encuentro, diseño y experiencias gastronómicas donde el ritual importa tanto como la bebida.