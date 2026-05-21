El ranking del té en Mendoza: cuáles son las casas más elegidas según Google

El té dejó de ser solamente una bebida para las tardes frías. En Mendoza , las casas de té y cafeterías especializadas se transformaron en verdaderos espacios de encuentro donde el diseño, la pastelería artesanal y la experiencia gastronómica pesan tanto como la infusión misma.

En el marco del Día Internacional del Té , que se celebra cada 21 de mayo, las reseñas de Google permiten observar cuáles son los lugares mejor valorados por mendocinos y turistas que buscan desde meriendas elegantes hasta rincones cálidos para desconectarse de la rutina.

El ranking no solo tiene en cuenta el puntaje general, sino también la cantidad de opiniones, un factor clave para medir la consistencia y popularidad real de cada espacio.

Los increíbles beneficios de beber té de manzanilla por la noche Te contamos algunas de las ventajas de esta infusión. Foto: Pexels

Puntaje: 4,8 | Más de 1.900 reseñas

Con una ambientación luminosa y elegante, La Casona Coffee (Bodega Los Toneles) aparece como una de las propuestas más sólidas del ranking. Las reseñas destacan especialmente la experiencia para desayunar o tomar el té, además de la amplitud del lugar y la calidad del servicio.

Su combinación entre cafetería moderna y estética boutique la convirtió en uno de los espacios gastronómicos más elegidos del Gran Mendoza.

la casona Foto: @lacasonacoffee en Instagram.

Delis Café Vintage Shop

Puntaje: 4,8 | Más de 440 reseñas

Ubicado en Arístides Villanueva, Delis Café Vintage Shop logró destacarse por su estética cálida y una identidad visual muy fuerte.

Las opiniones en Google resaltan el ambiente, la ambientación vintage y la experiencia integral alrededor del café y el té. El lugar se consolidó además como uno de los más fotografiados en redes sociales gracias a su decoración y presentación de platos.

Casa de Té Video: @deliscafeshop en Instagram

Café Gourmand

Puntaje: 4,8 | Más de 300 reseñas

Aunque tiene menos volumen de opiniones que otros espacios del ranking, Café Gourmand mantiene uno de los puntajes más altos y estables.

Las reseñas destacan especialmente los desayunos, el clima acogedor y la experiencia tranquila para compartir una merienda o una tarde de té.

café gourdman foto: @cafegourmand.mdz en Instagram

La Rufina, Té & Sabores

Puntaje: 4,7 | Más de 360 reseñas

Con una propuesta más enfocada específicamente en el universo del té, La Rufina se posicionó entre las favoritas de quienes buscan variedades de infusiones y una experiencia más relajada.

Los usuarios valoran especialmente la carta de té, el patio exterior y el ambiente cálido del salón.

larufina.te Foto: @larufina.te en Instagram

Epifanía Casa de la Nonna

Puntaje: 4,7 | Más de 860 reseñas

Epifanía combina cafetería, brunch y pastelería en un formato que ganó muchísima popularidad en los últimos años.

Las reseñas destacan la calidad de los platos, el ambiente y la experiencia general, especialmente para encuentros sociales o meriendas de fin de semana.

epifania casa de te Foto: @epifania.casadelanonna en Instagram

Chiamo. Laboratorio de Café

Puntaje: 4,6 | Más de 1.000 reseñas

Las cafeterías de especialidad también tienen fuerte presencia en el ranking mendocino.

En el caso de Chiamo, los usuarios destacan tanto los cafés como las opciones de té y pastelería. Entre las reseñas aparecen menciones frecuentes al budín de limón y a las infusiones funcionales.

chiamo café Foto: @chiamo.cafe en Instagram

Casa Ceferina – Té y Pastelería

Puntaje: 4,6 | Más de 350 reseñas

Ubicada en Maipú, Casa Ceferina se ganó un lugar entre las favoritas por su propuesta artesanal y su fuerte identidad visual. Los comentarios resaltan especialmente la variedad de tés y la pastelería casera.

casa ceferina Foto: @casa.ceferina en Instagram

Las cafeterías ya no venden solo café

El crecimiento de estos espacios refleja también un cambio cultural más amplio. La hora del té comenzó a transformarse en una experiencia social vinculada al bienestar, la pausa y el consumo gourmet. Hoy, muchas cafeterías construyen su identidad alrededor de: la ambientación, la estética visual, la vajilla, la música y la experiencia compartida.

Las redes sociales tuvieron además un rol clave en este fenómeno, impulsando espacios cada vez más “instagrameables”.

Cómo funcionan las valoraciones de Google

El sistema de reseñas de Google no se basa únicamente en el promedio de estrellas.

El algoritmo también considera:

Cantidad de opiniones

Frecuencia de reseñas recientes

Interacción de usuarios

Actividad constante del lugar

Por eso, espacios con miles de reseñas suelen posicionarse mejor incluso frente a otros con puntajes similares.

El ritual del té sigue creciendo

Aunque durante años el café dominó la escena gastronómica urbana, el té volvió a ganar protagonismo, especialmente entre públicos jóvenes y consumidores que buscan experiencias más relajadas y sensoriales.

En Mendoza, las casas de té ya no son solamente lugares para merendar: se transformaron en escenarios de encuentro, diseño y experiencias gastronómicas donde el ritual importa tanto como la bebida.