Dua Lipa es fan de la literatura argentina: cuáles son sus libros favoritos
El lado oculto de Dua Lipa: los libros argentinos que recomienda y están arrasando. Su lista de libros sorprende.
No es solo pop. También lee. Dua Lipa sorprendió al mundo al mostrarse como fan de la literatura argentina. A sus 30 años, suma un nuevo rol: curadora del Festival de Literatura de Londres 2026. Su lista de libros, a través de su podcast Service95 Book Club, llega a nuevos públicos.
Libros favoritos de Dua Lipa
Uno de los nombres que más repite es Mariana Enriquez. La cantante recomendó Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego. Ambos libros mezclan terror, crítica social y realismo urbano. Sus historias retratan violencia, desigualdad y vida en Buenos Aires. En redes, muchos lectores llegaron a estos títulos tras sus menciones.
También aparece Selva Almada con No es un río. La obra se centra en vínculos, paisaje y memoria. Tiene un ritmo pausado y una mirada íntima. La elección llamó la atención porque se aleja de lo comercial y apuesta por literatura de tono reflexivo.
En su lista figura Hernán Díaz. Destacó Fortuna, ganadora del Premio Pulitzer, y A lo lejos. Incluso lo entrevistó en su plataforma. Ese gesto amplió el alcance del autor en el mundo anglo.
Su vínculo con los libros no es nuevo. Fundó Service95 Book Club, donde cada mes elige una obra y conversa con escritores. Allí también recomendó Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y La mala costumbre de Alana Portero.