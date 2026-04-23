Presenta:

Tendencias

|

Dua Lipa

Dua Lipa es fan de la literatura argentina: cuáles son sus libros favoritos

El lado oculto de Dua Lipa: los libros argentinos que recomienda y están arrasando. Su lista de libros sorprende.

Julián Martínez

Dua Lipa.

Dua Lipa.

No es solo pop. También lee. Dua Lipa sorprendió al mundo al mostrarse como fan de la literatura argentina. A sus 30 años, suma un nuevo rol: curadora del Festival de Literatura de Londres 2026. Su lista de libros, a través de su podcast Service95 Book Club, llega a nuevos públicos.

Libros favoritos de Dua Lipa

Uno de los nombres que más repite es Mariana Enriquez. La cantante recomendó Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego. Ambos libros mezclan terror, crítica social y realismo urbano. Sus historias retratan violencia, desigualdad y vida en Buenos Aires. En redes, muchos lectores llegaron a estos títulos tras sus menciones.

dualipa

También aparece Selva Almada con No es un río. La obra se centra en vínculos, paisaje y memoria. Tiene un ritmo pausado y una mirada íntima. La elección llamó la atención porque se aleja de lo comercial y apuesta por literatura de tono reflexivo.

En su lista figura Hernán Díaz. Destacó Fortuna, ganadora del Premio Pulitzer, y A lo lejos. Incluso lo entrevistó en su plataforma. Ese gesto amplió el alcance del autor en el mundo anglo.

dualipa2

Su vínculo con los libros no es nuevo. Fundó Service95 Book Club, donde cada mes elige una obra y conversa con escritores. Allí también recomendó Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y La mala costumbre de Alana Portero.

Archivado en

Notas Relacionadas