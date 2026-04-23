Dua Lipa es fan de la literatura argentina: cuáles son sus libros favoritos

El lado oculto de Dua Lipa: los libros argentinos que recomienda y están arrasando. Su lista de libros sorprende.

No es solo pop. También lee. Dua Lipa sorprendió al mundo al mostrarse como fan de la literatura argentina. A sus 30 años, suma un nuevo rol: curadora del Festival de Literatura de Londres 2026. Su lista de libros, a través de su podcast Service95 Book Club, llega a nuevos públicos.

Libros favoritos de Dua Lipa Uno de los nombres que más repite es Mariana Enriquez. La cantante recomendó Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego. Ambos libros mezclan terror, crítica social y realismo urbano. Sus historias retratan violencia, desigualdad y vida en Buenos Aires. En redes, muchos lectores llegaron a estos títulos tras sus menciones.

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También aparece Selva Almada con No es un río. La obra se centra en vínculos, paisaje y memoria. Tiene un ritmo pausado y una mirada íntima. La elección llamó la atención porque se aleja de lo comercial y apuesta por literatura de tono reflexivo.

En su lista figura Hernán Díaz. Destacó Fortuna, ganadora del Premio Pulitzer, y A lo lejos. Incluso lo entrevistó en su plataforma. Ese gesto amplió el alcance del autor en el mundo anglo.