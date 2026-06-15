Cómo visitar gratis uno de los museos más importantes de Mendoza

El Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú - Casa de Fader abrió una nueva convocatoria para que estudiantes de nivel inicial, primario y secundario puedan participar de visitas guiadas gratuitas y acercarse a una de las colecciones artísticas más importantes de Mendoza.

La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Cultura, busca promover el acceso al patrimonio cultural entre niños, niñas y adolescentes mediante recorridos educativos que permiten conocer tanto la historia del museo como las muestras que actualmente se exhiben en sus salas.

Ubicado en Mayor Drummond, Luján de Cuyo, el espacio alberga más de 1.700 obras de artistas mendocinos, argentinos e internacionales, además de una de las colecciones más importantes dedicadas al pintor Fernando Fader.

Las instituciones educativas interesadas deberán completar un formulario de inscripción para solicitar un turno. Las visitas se realizan de martes a viernes en diferentes horarios: 9.30, 10.30, 14.30, 15.30 y 16.30, sujetos a disponibilidad.

Una vez enviada la solicitud, el personal del museo confirmará la fecha asignada por correo electrónico.

Un museo con casi un siglo de historia

El Museo Provincial de Bellas Artes fue creado en 1927 y funciona en una histórica casona construida a fines del siglo XIX como residencia de descanso de la familia Guiñazú.

Tras ser donado al Gobierno de Mendoza en 1945, el edificio fue reacondicionado para convertirse en museo y abrió sus puertas al público en 1951.

Tanto la casona como el parque que la rodea fueron declarados Bienes Patrimoniales de la Provincia en 1998. Entre 2017 y 2019 se realizaron importantes tareas de restauración que permitieron recuperar el valor histórico y arquitectónico del lugar.

Las muestras que pueden visitarse

Actualmente, quienes recorran el museo podrán acceder a distintas exposiciones temporarias y permanentes.

Laureados

La muestra reúne obras premiadas en los salones provinciales desde 1918 y propone un recorrido por más de un siglo de producción artística mendocina. A través de estas piezas, se analizan transformaciones estéticas, sociales y culturales que marcaron la historia de la provincia.

Abstracción simbólica, de Ángel Oliveros

Disponible hasta el 21 de junio, la exposición permite conocer la evolución artística de Ángel Oliveros, uno de los referentes de la plástica mendocina. La muestra recorre el proceso mediante el cual el artista pasó de la representación figurativa a una abstracción cargada de simbolismo.

La imagen del trabajo en el trabajo de la imagen

También vigente hasta el 21 de junio, esta propuesta explora las representaciones del trabajo rural e industrial a través de distintas épocas y miradas artísticas.

Entre las obras destacadas se encuentra "Sin pan y sin trabajo", de Ernesto de la Cárcova, una de las piezas más emblemáticas del arte argentino.

Visita guiada Fader (2)

El legado de Fernando Fader

Además de las exposiciones temporarias, el museo conserva una importante colección permanente dedicada a Fernando Fader, uno de los pintores más influyentes del país.

Los visitantes también pueden recorrer salas dedicadas a grandes artistas nacionales como Antonio Berni, Emilio Pettoruti, Benito Quinquela Martín, Raquel Forner, Juan Carlos Castagnino y Juan Del Prete, además de esculturas emplazadas en las galerías y jardines del predio.