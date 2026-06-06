El Indio Solari y el universo visual que exploró a través del arte digital

La figura del Indio Solari suele asociarse de manera inmediata con el rock argentino, las multitudes que siguieron a Los Redondos y las letras que marcaron a varias generaciones. Sin embargo, durante los últimos años de su carrera, el artista también profundizó una faceta menos difundida: la creación visual.

Esa búsqueda tomó forma en "Brutto" , una exposición de arte digital que reunió una serie de obras intervenidas donde el músico desplegó un imaginario poblado de personajes extraños, escenarios inquietantes y universos que parecen surgir de los mismos territorios simbólicos que habitan sus canciones.

La muestra, presentada por primera vez en 2025, permitió al público acercarse a otra dimensión creativa de Solari. Allí aparecieron criaturas ambiguas, seres fantásticos, figuras humanas deformadas y composiciones que desafían las nociones tradicionales de armonía y belleza.

Lejos de buscar imágenes complacientes, las obras proponen una experiencia visual marcada por la incomodidad, el desconcierto y la reflexión. Los colores intensos, las formas fragmentadas y la convivencia entre elementos orgánicos y mecánicos construyen escenas que parecen suspendidas en un tiempo incierto.

Según la propuesta curatorial, las ilustraciones funcionan como una especie de recorrido por el imaginario personal del artista. En ellas conviven referencias a mitologías contemporáneas, personajes marginales, rituales fantásticos y representaciones que ponen en duda las certezas sobre la realidad.

brutto Foto indiosolarioficial Foto: @indiosolarioficial

El resultado es una galería de figuras que parecen moverse entre el humor, la ironía y la crítica cultural. Muchas de ellas recuerdan a los personajes que durante décadas poblaron las letras del Indio, aunque trasladados ahora al lenguaje de la imagen digital.

La exposición tuvo su estreno en Mar del Plata y posteriormente inició un recorrido por distintos espacios culturales del país. Tras su paso por La Plata y la Ciudad de Buenos Aires, la muestra llegó a Córdoba, donde estará hasta este domingo 7.

Foto indiosolarioficial Foto: @indiosolarioficial

El video de la muestra creado por Arthaus

Embed - Brutto

El Indio, un creador visual

Para quienes siguieron durante años la trayectoria musical de Solari, "Brutto" permitió descubrir que detrás del compositor también existía un creador visual con una identidad propia. Las obras exhibidas no buscaron ilustrar canciones ni acompañar discos, sino construir un lenguaje independiente, capaz de expresar inquietudes, obsesiones y preguntas similares a las que atravesaron toda su producción artística.

Con la muerte de Indio Solari, ocurrida el viernes 5, la exposición adquiere además una dimensión especial. Ya no se trata únicamente de una muestra de arte digital, sino también de un testimonio de una creatividad que encontró múltiples formas de manifestarse. Un recorrido por imágenes que permite observar al artista desde otra perspectiva y comprender que su legado va mucho más allá de la música.