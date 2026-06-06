60 años de la cúpula del Teatro Colón: el arte de Raúl Soldi

El Teatro Colón se inauguró en 1908, fue el segundo teatro después del de 1857 diseñado por Carlos E Pellegrini en el predio en que hoy se encuentra el Banco Nación en Plaza de Mayo. En la primera puesta (de Aída) el padre de Raúl Soldi formó parte de la orquesta ejecutando el cello.

Marcel Chambon trabajó sobre la cúpula que en la década del treinta se empezó a desprender y tuvo que ser removida. Se atribuyó el daño a las barras de hielo, que se colocaron sobre la cúpula para los bailes de Carnaval en un verano caluroso. Estudios recientes la atribuyen a filtraciones del techo, que originalmente era de plomo. En 1964 la Ópera de París inaugura la nueva pintura de su cúpula debida a Marc Chagall, luego de problemas con la original similares a los nuestros.

Fue un tema comentado en el mundo cultural de Buenos Aires de entonces, que Manuel Mujica Láinez encauza hacia su amigo Raúl Soldi para que sea él quien devuelva el color a la cúpula desnuda.Convalidada la idea aparece un hada madrina que allana las consabidas dificultades burocráticas: la Señora Zulema Z de Hueyo, cuyo marido era el director de Abastecimientos de la Municipalidad de Buenos Aires.

Con su ayuda, el Maestro arranca. En sus palabras “En la preparación de los bocetos y su ubicación en la maquette en escala que me hice construir se me fue un año de trabajo, hasta que, al fin pude llevar la pintura a la tela. Toda esa labor previa a la colocación de las telas en la cúpula la realicé en el Teatro Municipal San Martín... Cuando terminó la temporada del 65, rápidamente, se levantaron los andamios para permitirme el acceso a la cúpula. Allí, puedo decir sin exageración, viví más de tres meses…”

Soldi trabajando sobre los andamios (foto de época) Soldi trabajando sobre los andamios (foto de época) Gentileza

La técnica de la cúpula difiere de la que otras veces empleó Soldi para sus grandes obras. No es fresco como en la Capilla de Santa Ana de Glew, ni pintura directa como en la cúpula de la galería Santa Fe. Se la denomina marouflage y consiste en combinar telas previamente pintadas que se adhieren al sostén (el yeso de la cúpula) con partes que se pintan directamente. Las 16 telas pegadas contienen a los cuarenta personajes que forman la celestial ronda.

Soldi por Sesa El Maestro por Aldo Sessa Gentileza

El duende con la mandolina en mano es el mayor de todos

De cuatro metros de altura parece conducirla. Aparece un conjunto de instrumentos musicales, cuerdas y vientos, maderas y metales. Un grupo de actores que, en un entreacto, están jugando al ajedrez. Y por supuesto, músicos ejecutando sus instrumentos y bailarines danzando. El 25 de mayo de 1966, con la presencia del presidente Arturo Illia la pintura de la cúpula se presentó en sociedad.

Raúl Soldi, Violinista óleo Raúl Soldi, "Violinista" óleo Archivo

Fue con un ballet en que el vestuario de los bailarines era el de los personajes de Soldi. Para este nuevo aniversario el Teatro Colón presentó un video extraordinario que pensamos ha de gratificar a todos los amantes del buen arte.