Comienza el invierno y también la mejor temporada para mirar el cielo: qué se puede observar

Con la llegada oficial del invierno este fin de semana , no solo cambian las temperaturas y los paisajes. Para los astrónomos también comienza una de las épocas más esperadas del año. Lejos de ser un obstáculo, el frío ofrece las mejores condiciones para observar el cielo nocturno y descubrir algunos de los objetos más espectaculares de la Vía Láctea.

Desde el Observatorio Astronómico Pehuenche, ubicado en Malargüe, explicaron en sus redes sociales por qué el invierno reúne una combinación de factores atmosféricos que favorecen notablemente la observación del firmamento. "Desde el punto de vista astronómico, es una de las mejores estaciones para mirar el cielo", señalaron.

Una de las principales razones tiene que ver con el comportamiento de la atmósfera. Durante los meses más fríos, el aire suele ser más denso y estable, lo que reduce la turbulencia atmosférica responsable del "titilar" de las estrellas. Como consecuencia, las imágenes obtenidas con telescopios y binoculares resultan mucho más nítidas.

A esto se suma una menor cantidad de polvo y partículas en suspensión, un factor que mejora la transparencia del cielo y permite apreciar con mayor claridad estrellas, cúmulos y nebulosas.

El invierno también tiene otra ventaja: las noches son considerablemente más extensas. Eso permite disponer de varias horas adicionales para realizar observaciones astronómicas, ya sea a simple vista o utilizando instrumentos ópticos.

Los especialistas explicaron que, además de facilitar la contemplación del cielo, las bajas temperaturas favorecen el rendimiento de cámaras fotográficas y telescopios, especialmente durante sesiones prolongadas de astrofotografía.

Foto: @observatoriopehuenche en Instagram

El gran espectáculo de la Vía Láctea

Uno de los principales protagonistas del cielo invernal es el centro galáctico de la Vía Láctea. Desde lugares con escasa contaminación lumínica puede apreciarse una enorme concentración de estrellas, nubes de gas, nebulosas y cúmulos estelares que forman una franja brillante atravesando el cielo.

Para muchos aficionados y fotógrafos especializados, esta es la época ideal para capturar algunas de las imágenes más impactantes del universo visible desde el hemisferio sur.

Malargüe, uno de los mejores lugares de Argentina para hacer astroturismo

Si hay un lugar privilegiado para disfrutar del cielo invernal en Mendoza, ese es Malargüe. A pocos kilómetros del centro de la ciudad funciona el Observatorio Astronómico Pehuenche, un emprendimiento familiar dedicado a la divulgación científica y al astroturismo.

El proyecto nació de la mano de Andrés Risi, quien desde hace más de treinta años estudia el cielo y las distintas formas en que las civilizaciones interpretaron el universo. Junto a Emilia y Catalina Risi, transformó una finca ubicada en las afueras de Malargüe en un espacio donde visitantes de todas las edades pueden vivir una experiencia de observación astronómica.

La ubicación del observatorio resulta estratégica. Se encuentra a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar, en una zona con escasa contaminación lumínica, clima seco y una gran cantidad de noches despejadas al año, condiciones que convierten al sur mendocino en uno de los destinos más destacados del país para observar las estrellas.