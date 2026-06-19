Impresionante: nubes iridiscentes pintaron de colores el atardecer de Mendoza

El otoño mendocino se despidió con una postal impresionante: nubes iridiscentes. Durante el atardecer de este viernes, quienes circulaban por la zona de Barrancas en dirección a Luján de Cuyo se encontraron con un cielo cubierto de nubes que reflejaban destellos de colores, un fenómeno que rápidamente se convirtió en el centro de atención de los conductores.

Las nubes se pintaron de colores. MDZ Las nubes iridiscentes en Mendoza Las nubes iridiscentes -también conocidas también como nubes nacaradas o de fuego- se forman cuando la luz del sol se difracta al atravesar pequeñas gotas de agua o cristales de hielo suspendidos en la atmósfera, generando tonos que van del rosa al violeta y del verde al dorado. El resultado es un efecto visual que se parece al brillo del nácar, de ahí surge uno de sus nombres más conocidos.

Las formas y colores soprendieron a los mendocinos esta tarde. MDZ Este tipo de fenómeno suele aparecer cerca del amanecer o el atardecer, cuando el ángulo de incidencia de la luz solar es más bajo y favorece la dispersión de colores. No es un evento frecuente, lo que explica el revuelo que generó entre quienes lograron presenciarlo y registrarlo con sus teléfonos.

La postal llegó a la redacción de MDZ y el lector no disimuló su asombro ante el espectáculo ya que el cielo parecía pintado a mano. Una despedida llamativa para una de las últimas tardes otoñales en Mendoza, que una vez más demostró que el cielo cordillerano siempre tiene algo nuevo para mostrar.