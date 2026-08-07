Mendoza bajo alerta amarilla: dónde y a qué hora bajará el zonda en el llano y nevadas en cordillera

Mendoza tendrá este viernes viento Zonda en precordillera y el sur, mientras la nieve ganará fuerza por la noche en sectores cordilleranos bajo alerta amarilla.

El tiempo mostrará dos caras este viernes en Mendoza. Mientras el viento Zonda avanzará sobre la precordillera y varias zonas del sur provincial, la cordillera se prepara para un episodio de nieve que ganará intensidad durante la noche y mantendrá sectores bajo alerta amarilla durante buena parte del sábado.

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este 7 de agosto poca nubosidad, un leve ascenso de la temperatura y vientos del sudeste en buena parte del territorio. También prevé heladas parciales, Zonda en la precordillera y el sur, y nevadas débiles en alta montaña. La máxima provincial rondará los 17 grados, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 5.

A qué hora llegará el Zonda y qué lugares alcanzará El Servicio Meteorológico Nacional dividió la alerta amarilla en cuatro sectores. En la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo, el fenómeno puede comenzar alrededor de las 9 y extenderse hasta las primeras horas del sábado. En la zona baja de Malargüe, la advertencia abarca desde la mañana hasta cerca de las 21. Para Junín, Rivadavia y los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato, la franja de mayor atención comenzará a las 15 y continuará durante la noche. General Alvear y la zona baja de San Rafael también quedarán alcanzados durante la tarde, aunque allí las condiciones tenderían a mejorar alrededor de las 21.

El parte oficial, actualizado durante la mañana, estima velocidades sostenidas de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas capaces de superar los 70 kilómetros por hora. El paso del Zonda puede generar un aumento brusco de la temperatura, una fuerte caída de la humedad y reducción de la visibilidad por el polvo levantado. En algunas localidades su llegada podría sentirse de manera irregular, con períodos de calma antes de las ráfagas más intensas.

La nieve se intensificará durante la noche Aunque Contingencias Climáticas menciona nevadas débiles para la jornada, la alerta oficial del SMN concentra el mayor riesgo desde las 21. La cordillera de San Carlos y Tunuyán permanecerá bajo nivel amarillo hasta aproximadamente las 9 del sábado. Más al sur, en los sectores cordilleranos de San Rafael y Malargüe, la advertencia continuará hasta cerca de las 21. Para esas áreas se esperan nevadas persistentes, de intensidad moderada y por momentos fuerte, con acumulaciones estimadas de entre 20 y 40 centímetros. Esos valores podrían ser superados de manera puntual.