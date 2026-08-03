Cinco muertes por árboles caídos en menos de dos años: el trágico saldo que expone a Mendoza

La muerte de una pareja en San Carlos durante el último episodio de viento Zonda volvió a instalar una pregunta que cada vez resuena con más fuerza en Mendoza . ¿Las muertes por caída de árboles durante fenómenos climáticos dejaron de ser hechos aislados?

La tragedia ocurrió cuando un árbol de gran porte cayó sobre el vehículo en el que viajaban Fabio Germán Pompei, de 46 años, y Fabiana Dieddi, vecinos de Chacras de Coria. Ambos murieron en el acto mientras se dirigían a celebrar el cumpleaños de 15 de su hija, quien sobrevivió junto a otra mujer que también viajaba en el auto.

El hecho conmocionó a la provincia, pero también puso en contexto una realidad que empieza a repetirse. Con este caso, ya son cinco las personas que perdieron la vida en Mendoza por la caída de árboles durante tormentas o fuertes vientos desde comienzos de 2025.

El repaso de los últimos 19 meses muestra que las tragedias ocurrieron en departamentos distintos y bajo condiciones meteorológicas diferentes. Hubo víctimas durante tormentas con granizo, episodios de viento Sur y también durante el viento Zonda , el fenómeno que cada invierno vuelve a poner en alerta a la provincia.

La muerte de una pareja en San Carlos volvió a poner el foco sobre una preocupante seguidilla: cinco personas fallecieron por árboles caídos en apenas 19 meses.

La cronología comenzó el 23 de enero de 2025 en Las Catitas, Santa Rosa. Ese día, Leandro Andrés Castro, de 22 años, intentó resguardar su vehículo del fuerte temporal cuando un árbol cayó sobre él y murió en el lugar. Aquella tormenta también provocó importantes daños materiales y la caída de numerosos ejemplares.

Meses después, el 26 de septiembre de 2025, otra tragedia golpeó a Mendoza. Cristina Alejandra Funes, de 37 años, manejaba por calle Rawson, en Maipú, cuando un árbol cayó sobre su automóvil durante una jornada marcada por alertas meteorológicas por tormentas y viento Sur. Aunque fue asistida por los equipos de emergencia, falleció minutos más tarde.

El Zonda volvió a dejar víctimas

Las tragedias ocurrieron en distintos departamentos y bajo diferentes fenómenos climáticos, pero todas comparten un mismo desenlace que preocupa. Maru Mena

El 6 de mayo de este año ocurrió otro episodio que quedó grabado en la memoria de muchos mendocinos. Juan Marcelo Zabala, de 23 años, murió cuando un árbol cayó sobre la moto en la que circulaba por Las Heras en medio de un intenso viento Zonda. El joven era conocido por recorrer distintos puntos de la provincia vendiendo empanadas y hamburguesas caseras.

Su historia tuvo una enorme repercusión porque, pocas horas después de su muerte, volvió a viralizarse un video en el que contaba cómo era su rutina de trabajo. Familiares, amigos y vecinos lo recordaron como un joven trabajador que salía todos los días a ganarse la vida recorriendo las calles de Mendoza.

Este fin de semana, la tragedia de San Carlos terminó ampliando esa lista. Lo que iba a ser un viaje familiar para celebrar un cumpleaños terminó con dos víctimas fatales cuando un árbol cayó sobre el vehículo en la Ruta Nacional 143, en la zona de Paso de las Carretas. La adolescente que viajaba con ellos sobrevivió y fue trasladada a un centro asistencial con heridas.

Más de cien incidentes en un solo día

La magnitud del último episodio de viento Zonda también quedó reflejada en el informe de la Dirección Provincial de Defensa Civil. El relevamiento contabilizó 112 incidentes en quince departamentos, con decenas de árboles y postes caídos, incendios de campo, cables dañados y una persona herida.

En Tunuyán, el municipio desplegó un operativo especial con personal de Defensa Civil, Preventores, Espacios Verdes, Servicios Públicos y el Centro Inteligente de Operaciones (CIO), que trabajaron junto a Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios. Con camiones regadores, retroexcavadoras y maquinaria pesada intervinieron por la caída de 13 árboles y cuatro postes, además de controlar y extinguir ocho incendios, en una jornada que se extendió durante varias horas.

La situación también demandó un importante despliegue en Guaymallén, donde la comuna informó más de 60 intervenciones por incendios de campos incultos, ramas y árboles caídos, además de postes derribados. Según el municipio, los distritos más afectados fueron Buena Nueva, Bermejo y Villa Nueva, donde los equipos trabajaron para despejar calles y responder a los distintos llamados de los vecinos.

La sucesión de cinco muertes en apenas 19 meses muestra que el problema ya no puede analizarse únicamente después de cada temporal. En una provincia donde el viento Zonda y las tormentas forman parte de la vida cotidiana, cada nueva caída de un árbol vuelve a recordar que detrás de los balances de incidentes también hay historias que terminan en tragedia y con esto una necesidad de aplicar las políticas correctas que deriven en acciones que salven vidas.