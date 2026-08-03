Colectivos y subte: cómo viajar gratis o con descuento durante agosto de 2026

El costo diario de viajar puede aliviarse durante agosto con una combinación de promociones bancarias y beneficios públicos. Mientras una campaña permite recuperar hasta el total de lo gastado en determinados colectivos y subtes, la Tarifa Social y varios pases especiales mantienen rebajas directas o viajes gratuitos para quienes cumplen los requisitos.

No todas las opciones tienen el mismo alcance. Algunas funcionan únicamente en unidades habilitadas para cobrar mediante código QR, mientras que otras están vinculadas a la tarjeta SUBE y dependen de la jurisdicción. Además, varias campañas que estuvieron disponibles durante julio finalizaron, por lo que resulta clave revisar la vigencia antes de pagar.

La promoción más amplia que continúa durante agosto es la de Santander, disponible hasta el 31 del mes. Los clientes pueden recibir un reintegro del 50% en viajes abonados desde la aplicación del banco o MODO, con un límite mensual de $8.000. Para quienes están adheridos al programa Sorpresa Santander, la devolución puede alcanzar el 100%, con un tope de $16.000 por mes.

La promoción de transporte publicada por MODO exige generar el QR desde la aplicación y elegir como medio de pago el dinero disponible en la cuenta Santander. No se aplica sobre consumos realizados con tarjetas de crédito o débito y la devolución puede demorar hasta 30 días.

Más allá de las promociones bancarias, la Tarifa Social Federal de SUBE ofrece una reducción del 55% sobre la tarifa de referencia vigente al 30 de junio de 2026. El beneficio alcanza a jubilados y pensionados, titulares de la AUH y la Asignación por Embarazo, estudiantes Progresar, personal de casas particulares, veteranos de Malvinas, monotributistas sociales y beneficiarios de distintos programas laborales y sociales.

Puede utilizarse en las localidades adheridas al sistema SUBE, incluso fuera de la ciudad de residencia del pasajero. Para activarlo, se necesita obtener el PIN SUBE desde Mi Anses, asociarlo a una cuenta y aplicarlo sobre la tarjeta declarada como principal. En varias ciudades también se encuentra disponible Atributo a Bordo, que permite completar la activación directamente en la validadora del colectivo.

Quiénes pueden viajar sin pagar

Las personas con Certificado Único de Discapacidad pueden acceder a un descuento del 100% mediante la tarjeta SUBE en colectivos de jurisdicción nacional y servicios ferroviarios alcanzados por el programa. Para utilizarlo sin presentar el certificado en cada viaje, es necesario vincular el CUD con una SUBE registrada. Si el documento contempla un acompañante, esa persona también puede viajar gratuitamente. La alternativa de exhibir el certificado físico o digital continúa vigente.

En la Ciudad de Buenos Aires existen además pases gratuitos para viajar en subte. Jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas o de Seguridad domiciliados en la Capital pueden solicitar el beneficio si sus ingresos no superan dos jubilaciones mínimas y media. El trámite requiere una cuenta BUEPP y usuario miBA nivel 3, según informa el Gobierno porteño. También tienen acceso gratuito estudiantes comprendidos por el Boleto Educativo, personas con discapacidad y pacientes trasplantados o incluidos en lista de espera. Antes de viajar conviene confirmar que el atributo esté activo: los descuentos sociales se aplican en el momento, pero las promociones bancarias funcionan mediante un reintegro posterior.