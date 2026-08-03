Los mosquitos del dengue muestran señales de resistencia a un insecticida

Una población de Aedes aegypti criada en laboratorio mostró señales tempranas de menor sensibilidad a la alfa-cipermetrina, un insecticida empleado para controlar mosquitos . El trabajo, publicado a fines de julio, identificó además el sistema enzimático que permite a estos insectos procesar el compuesto químico y sobrevivir a la exposición.

La investigación fue desarrollada por Rohit Lakhwani y otros científicos de la Universidad de Delhi, en India, y apareció en la revista científica Frontiers in Tropical Diseases. Para medir la respuesta, los especialistas expusieron ejemplares adultos a distintas concentraciones del producto mediante un ensayo en botellas. La dosis diagnóstica provocó una mortalidad del 97,91%, un resultado ubicado apenas por debajo del límite establecido para considerar completamente susceptible a una población.

Los investigadores trabajaron con hembras adultas de entre dos y tres días de vida, pertenecientes a una colonia mantenida en condiciones controladas. Los mosquitos fueron introducidos durante una hora en botellas recubiertas con alfa-cipermetrina y luego permanecieron en observación durante 24 horas. Según los criterios utilizados en el estudio científico , una mortalidad de entre el 90% y el 98% indica una posible resistencia que necesita confirmación. Por debajo del 90%, en cambio, se considera resistencia comprobada.

El resultado, por lo tanto, no demuestra que todos los mosquitos hayan dejado de responder al insecticida. Los propios autores señalan que la diferencia respecto de la susceptibilidad total también podría explicarse por variaciones naturales en la edad, el estado fisiológico o la alimentación de los ejemplares. Incluso los cambios genéticos acumulados durante el mantenimiento prolongado de la colonia podrían haber influido en la supervivencia de una pequeña proporción.

El hallazgo principal apareció al analizar las defensas internas del mosquito. La actividad de la beta-esterasa aumentó hasta 21,41 veces en los ejemplares que sobrevivieron a una concentración determinada . Esta enzima puede degradar los enlaces químicos presentes en los piretroides antes de que el compuesto alcance su objetivo dentro del sistema nervioso. De esa manera, reduce su toxicidad y aumenta las posibilidades de supervivencia.

También se registraron incrementos en otras herramientas de desintoxicación. La actividad de la alfa-esterasa creció más de siete veces y la del sistema citocromo P450 se duplicó. Los análisis informáticos mostraron, además, una fuerte interacción entre la alfa-cipermetrina y esas proteínas. Para los investigadores, la respuesta combinada ofrece una explicación preliminar sobre cómo podría comenzar a desarrollarse una resistencia metabólica.

Por qué la resistencia preocupa a los especialistas

El Aedes aegypti transmite enfermedades como el dengue, el zika, la chikungunya y la fiebre amarilla. La reducción de la eficacia de los insecticidas puede complicar las campañas sanitarias, especialmente en zonas donde estos productos se utilizan de manera reiterada. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advierten que la exposición repetida a un mismo principio activo favorece la selección de poblaciones capaces de sobrevivir.

El problema no se limita al mosquito del dengue. La Organización Mundial de la Salud informó que la resistencia a los piretroides utilizados contra los vectores de la malaria ya fue confirmada en 48 de los 53 países que aportaron datos. Se trata de especies y contextos diferentes, pero el fenómeno refuerza la necesidad de controlar periódicamente la eficacia de cada producto y evitar que las estrategias dependan de una sola familia de insecticidas.

El trabajo encabezado por Lakhwani aporta indicios, pero todavía requiere pruebas con mosquitos capturados en ambientes naturales. Los autores proponen realizar nuevos ensayos con poblaciones expuestas a distintos químicos y procedentes de zonas geográficas diversas. Hasta entonces, sus resultados no permiten afirmar que la alfa-cipermetrina haya perdido eficacia general: muestran una posible vía de adaptación que los programas de control deberán vigilar.