Piden ayuda urgente para 80 caballos rescatados: cómo participar del sorteo solidario de la Asociación Pempa
Con una deuda pendiente en atención médica y alimento, la entidad busca el apoyo de los mendocinos para mantener su labor.
La organización protectora de caballos Pempa atraviesa un momento crucial para garantizar la continuidad de sus actividades. Durante los últimos meses, el equipo intensificó sus intervenciones para rescatar animales que requerían cirugías complejas, tratamientos intensivos y asistencia médica inmediata.
El duro momento de la Asociación PEMPA
Sin embargo, el compromiso por preservar cada vida terminó en un delicado escenario económico para la entidad. Actualmente, la ONG enfrenta un saldo pendiente de 15 millones de pesos.
Según precisaron desde la institución, 10 millones corresponden a los honorarios de los profesionales veterinarios que intervinieron en las urgencias. Los 5 millones restantes están destinados a cubrir la provisión de alimento adquirida durante los meses de mayor demanda.
En la actualidad, el santuario alberga y cuida de manera permanente a 80 caballos recuperados. Salder estas obligaciones resulta indispensable para continuar brindando atención diaria e intervenir en nuevos casos de maltrato o abandono.
El sorteo solidario que podría cambiarlo todo
Para revertir esta situación y sostener la estructura de asistencia, la agrupación lanzó la campaña "Gran Sorteo Solidario PEMPA". Cada número disponible tiene un valor de 9.000 pesos y permite participar por diversos premios: freidora de aire, airpods, mixer, dulces caseros. El número ganador será tomado por una aplicación online de sorteos y se dará a conocer el 30 de agosto.
Quienes estén interesados en colaborar pueden ponerse en contacto con la organización comentando la palabra "SORTEO" en sus canales oficiales de redes sociales para gestionar la adquisición del bono a través de WhatsApp al 2616460140. Asimismo, remarcaron que difundir la iniciativa en plataformas digitales es otra forma valiosa de sumar apoyo a la causa.