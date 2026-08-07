Piden ayuda urgente para 80 caballos rescatados: cómo participar del sorteo solidario de la Asociación Pempa

Con una deuda pendiente en atención médica y alimento, la entidad busca el apoyo de los mendocinos para mantener su labor.

La entidad lanzó un sorteo con el objetivo de saldar los compromisos con veterinarios. / Asoc. PEMPA

La organización protectora de caballos Pempa atraviesa un momento crucial para garantizar la continuidad de sus actividades. Durante los últimos meses, el equipo intensificó sus intervenciones para rescatar animales que requerían cirugías complejas, tratamientos intensivos y asistencia médica inmediata.

Actualmente, la organización protectora brinda refugio y alimentación a 80 equinos en recuperación. Asoc. PEMPA El duro momento de la Asociación PEMPA Sin embargo, el compromiso por preservar cada vida terminó en un delicado escenario económico para la entidad. Actualmente, la ONG enfrenta un saldo pendiente de 15 millones de pesos.

Según precisaron desde la institución, 10 millones corresponden a los honorarios de los profesionales veterinarios que intervinieron en las urgencias. Los 5 millones restantes están destinados a cubrir la provisión de alimento adquirida durante los meses de mayor demanda.

Las complejas cirugías realizadas a los caballos rescatados generaron un importante saldo pendiente. Asoc PEMPA En la actualidad, el santuario alberga y cuida de manera permanente a 80 caballos recuperados. Salder estas obligaciones resulta indispensable para continuar brindando atención diaria e intervenir en nuevos casos de maltrato o abandono.

Parte de los fondos recaudados se destinarán a saldar las deudas con los proveedores. Asoc PEMPA El sorteo solidario que podría cambiarlo todo Para revertir esta situación y sostener la estructura de asistencia, la agrupación lanzó la campaña "Gran Sorteo Solidario PEMPA". Cada número disponible tiene un valor de 9.000 pesos y permite participar por diversos premios: freidora de aire, airpods, mixer, dulces caseros. El número ganador será tomado por una aplicación online de sorteos y se dará a conocer el 30 de agosto.