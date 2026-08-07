Copero, el juego viral que conquistó a millones: la historia de los argentinos detrás del fenómeno futbolero

Lo que comenzó como un proyecto personal terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos más inesperados del universo futbolero. En apenas unas semanas, Copero pasó de ser una simple plataforma web creada por tres amigos a convertirse en el juego del que hablan las redes sociales, con streamers, clubes de fútbol y millones de usuarios compartiendo sus carreras virtuales.

Detrás del éxito están Gonzalo Acedo, Federico Zbogar y Jerónimo Grinovero , quienes desarrollaron una experiencia que permite a cualquier persona convertirse en futbolista profesional, tomar decisiones durante su carrera y vivir una historia diferente en cada partida.

En diálogo con MDZ , los creadores contaron cómo surgió la idea, por qué nunca imaginaron semejante repercusión y cuáles son los próximos pasos del proyecto.

El crecimiento de Copero fue tan rápido que ni siquiera sus propios creadores logran dimensionarlo.

"Esta gira de medios que estamos haciendo nos tiene medio locos. Todavía no caemos en todo esto, pero estamos muy contentos", reconocieron.

LA ENTREVISTA COMPLETA A LOS CREADORES DEL JUEGO COPERO

La idea nació a fines de 2025, cuando Jerónimo terminó sus estudios y decidió comenzar un proyecto propio.

"Queríamos hacer una página de fútbol. Empezamos a pensar un nombre que fuera simple, fácil de decir y que la gente pudiera incorporar rápidamente al lenguaje cotidiano. Ahí apareció 'Copero'. Creo que, sin querer, esa parte del marketing nos salió muy bien", explicó Gonzalo.

Aunque hoy el nombre quedó asociado al videojuego, la intención original era otra.

"Copero no es solamente el juego. Es la plataforma. La idea final siempre fue construir una página de información deportiva, algo parecido a Promiedos, pero entendimos que los juegos eran la mejor puerta de entrada para que la gente nos conociera."

Del fútbol argentino al mundo

El verdadero punto de inflexión llegó con "Convertirte en Leyenda", el modo que permite simular toda la carrera de un futbolista.

Primero explotó dentro del llamado "Fútbol Twitter". Después llegaron los grandes streamers argentinos. Y finalmente el fenómeno cruzó fronteras.

"Cuando lanzamos el juego vimos que ya había superado el nicho. Empezaron a jugarlo Davoo Xeneize, La Cobra, Luquitas Rodríguez y muchísimos creadores de contenido. Ahí entendimos que estaba pasando algo enorme."

Pero hubo un caso que todavía los desconcierta.

"Hay un fenómeno que todavía no entendemos: el juego se hizo viral en Polonia. No sabemos cómo pasó. Incluso nos empezaron a pedir la segunda división polaca."

Italia, España y varios países de Centroamérica también comenzaron a adoptar el juego como propio, al punto que el equipo decidió incorporar nuevas ligas para responder a la demanda de los usuarios.

La clave del éxito: accesible y gratuito

Mientras los videojuegos tradicionales exigen consolas de última generación o computadoras potentes, Copero eligió otro camino.

"Queríamos que cualquier persona pudiera entrar, jugar y divertirse. No hace falta registrarse, no hay que descargar nada y es completamente gratuito", explicaron.

Además, remarcaron que el juego evita uno de los modelos más criticados de la industria.

"Copero no tiene el famoso 'pay to win'. Todos juegan en igualdad de condiciones. Con tener internet ya alcanza para vivir la experiencia."

Según los desarrolladores, esa accesibilidad también ayudó a que el fenómeno creciera rápidamente en Latinoamérica, donde muchos jugadores quedaron relegados por las grandes compañías.

El respaldo inesperado de los clubes

La viralización dejó una de las mayores sorpresas para los creadores: comenzaron a recibir guiños de instituciones oficiales.

San Lorenzo, Bayern Múnich en español, Olympique de Marsella y Atlético San Luis utilizaron referencias al juego en sus redes sociales para anunciar jugadores, renovaciones o simplemente sumarse a la tendencia.

"Ver que clubes tan importantes usan algo que hicimos nosotros es una locura. Hace unos días estábamos viendo que el Bayern en español publicaba contenido inspirado en Copero y no podíamos creerlo."

Para ellos, ese reconocimiento tiene un valor especial porque nació desde el mismo lugar que el juego.

"Copero está hecho por fanáticos para fanáticos. Nosotros también somos consumidores de este tipo de juegos y entendemos perfectamente lo que busca la comunidad."

Los números que explican el fenómeno

Aunque el juego lleva menos de dos semanas desde su lanzamiento oficial, los números ya sorprenden.

Actualmente, Copero cuenta con más de 3,4 millones de usuarios activos y ya superó las 75 millones de partidas jugadas, cifras que continúan creciendo día tras día.

"Hoy ya es normal subir al colectivo o al subte y ver a alguien jugando Copero. Eso sigue siendo increíble para nosotros", contaron.

El futuro de Copero

Lejos de conformarse con el éxito actual, los desarrolladores ya trabajan en nuevas funciones y en otros videojuegos que convivirán dentro de la plataforma.

"Vamos a seguir actualizando 'Convertirte en Leyenda', agregando ligas y funciones que pide la comunidad. Pero también queremos desarrollar juegos diarios, al estilo Wordle, para que la gente vuelva todos los días."

Además, adelantaron que Copero dejará de enfocarse exclusivamente en el fútbol.

"Somos muy fanáticos de la NBA, por ejemplo. No le cerramos la puerta a ningún deporte. Copero es una plataforma deportiva y queremos seguir creciendo en esa dirección."

Mientras tanto, disfrutan un presente que ni ellos mismos imaginaban.

"Sabemos que en internet todo cambia muy rápido. Pero también creemos que este éxito nació de una buena idea. Mientras sigamos teniendo buenas ideas, Copero va a seguir creciendo."