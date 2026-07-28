El festejo viral de Huracán Las Heras que sigue recorriendo las redes sociales

Huracán Las Heras vive uno de sus mejores momentos de la temporada y lo dejó reflejado de una manera muy particular. Después de conseguir la clasificación a la Zona Campeonato del Federal A , el plantel decidió celebrar con un homenaje a una de las imágenes más virales del fútbol mundial.

Apenas finalizado el encuentro, los jugadores se reunieron frente a la popular del estadio General San Martín y, al ritmo del bombo de Franco Agüero , recrearon la ya famosa celebración de la Selección de Noruega , que se hizo conocida en las últimas semanas por el festejo colectivo entre futbolistas e hinchas.

La escena no tardó en recorrer las redes sociales. Los futbolistas formaron un círculo frente a la tribuna y comenzaron a saltar al compás de la música, mientras los simpatizantes acompañaban desde las gradas en una comunión que reflejó el gran momento que atraviesa el club.

El viral festejo de Huracán Las Heras al estilo Noruega





El video fue compartido por las cuentas oficiales de Huracán Las Heras y rápidamente cosechó cientos de reacciones de los hinchas, que destacaron el vínculo que se generó entre el plantel y la gente.

Más allá del festejo, el Globo tiene motivos de sobra para ilusionarse. El equipo no solo consiguió la permanencia en la categoría, sino que también se metió entre los mejores del torneo y ahora afrontará la Zona Campeonato, donde buscará pelear por el ascenso a la Primera Nacional.

Con un grupo unido, un estadio que volvió a empujar como en sus mejores tiempos y un equipo que contagia entusiasmo, Huracán Las Heras empieza a escribir un nuevo capítulo de ilusión. Y si había que celebrarlo, qué mejor que hacerlo con un festejo que ya dio la vuelta al mundo.