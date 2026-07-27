Federal A: Huracán Las Heras ya conoce el camino que deberá recorrer para pelear por el ascenso
Huracán Las Heras afrontará una exigente Zona Campeonato del Federal A. Ahora buscará meterse entre los cuatro mejores para seguir soñando con el ascenso.
Huracán Las Heras dejó atrás la primera etapa del Torneo Federal A con un objetivo cumplido: aseguró la permanencia. Ahora comienza el verdadero desafío de la temporada. El Globo ya conoce el fixture de la Zona Campeonato, instancia en la que buscará seguir haciendo historia y pelear por un lugar en la Primera Nacional.
Federal A: el duro camino de Huracán Las Heras para pelear por el ascenso
El nuevo formato será a una sola rueda y reunirá a los mejores equipos de cada zona. Los dirigidos por Pablo Jofré tendrán un camino exigente, en el que cada punto será determinante.
El debut será como visitante frente a Cipolletti, luego recibirá a Olimpo en el General San Martín y volverá a salir de Mendoza para enfrentar en Mar del Plata a Alvarado. Más adelante será local ante Juventud Antoniana, tendrá fecha libre en la quinta jornada y retomará la competencia visitando a Villa Mitre.
En el tramo final del campeonato recibirá a Argentino de Monte Maíz, viajará para enfrentar a Kimberley de Mar del Plata y cerrará la fase como local frente a Atenas de Río Cuarto.
Más allá de la ilusión por el ascenso, Huracán ya consiguió un objetivo que no es menor. Con la clasificación a esta instancia garantizó su permanencia en la categoría, dejando atrás cualquier preocupación por el descenso.
Además, el premio no será solamente deportivo. Los cinco primeros equipos de la Zona Campeonato obtendrán un lugar en la próxima edición de la Copa Argentina, mientras que los cuatro mejores avanzarán a la siguiente ronda en la lucha por el ascenso. El resto de los equipos mendocinos ( San Martín y Fadep) continuarán su camino en la Reválida.
El sueño sigue intacto. Huracán ya dio el primer paso asegurando la categoría y ahora comienza un nuevo torneo, el más importante del año, con la ilusión de volver a pelear por un ascenso que hace décadas espera todo el pueblo lasherino.