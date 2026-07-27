Independiente Rivadavia encontró al reemplazante de Sebastián Villa y solo resta la oficialización

Desde Colombia aseguran que Independiente Rivadavia tiene acordada la llegada del extremo que ocupará el lugar que dejó el futbolista colombiano.

Independiente Rivadavia está a un paso de cerrar una de las incorporaciones más esperadas del mercado de pases. Tras la salida de Sebastián Villa, la dirigencia y el cuerpo técnico trabajaron para encontrar un futbolista con características similares y, según aseguran desde Colombia, el elegido ya tiene todo acordado para convertirse en nuevo refuerzo de la Lepra.

Independiente Rivadavia ya tiene el reemplazante de Sebastián Villa El nombre que aparece con fuerza es el de Luis Ángel Díaz, delantero colombiano de 22 años que pertenece a Envigado FC y que viene de destacarse en la Liga de ese país. Afirman que el futbolista ya tiene encaminada su llegada a Mendoza y que únicamente restan cuestiones administrativas para que el pase quede oficializado.

La búsqueda de Independiente Rivadavia no era sencilla. Reemplazar a un jugador como Sebastián Villa, desequilibrante en el uno contra uno y determinante en ataque, era uno de los principales desafíos que tenía Alfredo Berti para afrontar el segundo semestre.

Desde el club mendocino nunca ocultaron que la prioridad era incorporar un extremo con velocidad, capacidad para jugar por las bandas y llegada al gol. Todo indica que encontraron ese perfil en Díaz.