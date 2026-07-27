La Premier League, contra la pérdida de tiempo de los arqueros: la dura regla que implementará

La FA quiere aplicar en la Premier Legue y todas las categorías profesionales del país una nueva normativa que les impida a los guardametas hacer tiempo.

En este 2026, con el Mundial como eje, la FIFA y la IFAB impulsaron y aplicaron una serie de nuevas reglar para agilizar el fútbol, especialmente para evitar la pérdida de tiempo de juego en los partidos. Muchas ligas, como la argentina, optaron por adoptarlas, aunque la Premier League decidió ir todavía más allá.

Una de las normativas que se llevaron a la práctica en la Copa del Mundo fue que los jugadores de campo, si debían ser atendidos por al cuerpo médico durante un encuentro, tuvieran que salir de la cancha por un minuto para así desalentar y evitar las simulaciones. Pues bien, en Inglaterra quieren que esto aplique también a los arqueros, aunque con una peculiaridad.

La regla de la Premier League para evitar que los arqueros hagan tiempo Si un arquero es atendido en el campo, un jugador de campo saldrá en su lugar durante un minuto. Fotobaires Como los equipos no pueden dejar el arco vacío, muchos entrenadores incitan a que sus guardametas se tiren al suelo para frenar el juego cuando el rival los tiene en un área y/o para hacer tiempo cuando van ganando. Una práctica que se ha vuelto cada vez más habitual en los últimos años y que el fútbol inglés quiere erradicar.

Según informó la BBC este lunes, la FA quiere aplicar para todas las categorías del fútbol profesional de su país una regla que obligue, en caso de que un arquero necesite ser atendido, a que abandone el terreno por un minuto un jugador de campo en su lugar. En un principio, se trataría de un futbolista a elección del entrenador. Pero si la decisión se demora más de 10 segundos, el que saldrá será directamente el capitán del equipo en cuestión. Y si el capitán es el arquero, quien saldrá será el jugador designado para hablar con el árbitro.