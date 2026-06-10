Contra "las pérdidas de tiempo" y otras nuevas normas que buscan revolucionar el juego en el Mundial 2026

Un futbolista que se tapa la boca mientas se encara con un contrincante, un saque de meta casi eterno o una sustitución que se vuelve, también, un poco interminable. La FIFA quiere dejar eso en el pasado.

De cara al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, que comenzará el jueves, la FIFA quiere mejorar la conducta de algunos jugadores en el terreno de juego.

A finales de febrero, la International Football Association Board (IFAB) se reunió y aprobó un conjunto de medidas que buscan "optimizar el ritmo de los partidos y reducir las pérdidas de tiempo", indicó esa organización.

En los meses siguientes, también informó sobre otras disposiciones que se implementarán en la Copa del Mundo.

Te contamos algunas de esas nuevas normas que no solo buscan eliminar tácticas que ralentizan el ritmo de un juego, sino acabar con algunas prácticas que le quitan brillo al balompié.

Y es que hay quienes creen que estas nuevas normas revolucionarán el Mundial 2026.

1. Saques de banda y de esquina en 5 segundos

Cuenta regresiva para el saque de banda: si un jugador que va a ejecutar un saque de banda lo retrasa deliberadamente, el árbitro le hará una señal indicándole que desde ese momento comenzará la cuenta atrás de cinco segundos. Si en ese periodo no ha efectuado el saque, el lanzamiento se le concederá al equipo rival.

Cuenta regresiva en el saque de meta: siguiendo la misma lógica, si un portero, jugador o equipo retrasa adrede el saque de meta, el árbitro le avisará que correrán cinco segundos para que se efectúe. De no hacerlo en ese periodo, se le otorgará un saque de esquina al contrincante. Esa medida también se aplicará a intentos deliberados de agotar tiempo. En parte se busca evitar que los porteros retengan el balón por mucho tiempo.

2. Cambios en 10 segundos

Un plazo para realizar una sustitución: los jugadores que salen del partido tienen 10 segundos para abandonar el terreno y lo deben hacer en el punto más cercano.

El tiempo se contará desde el instante en que se muestre el tablero de sustitución o que el árbitro indique que se realice el cambio.

Bill Barrett/ISI Photos/ISI Photos vía Getty Images Agilizar las sustituciones podría ayudar a optimizar el ritmo del juego.

"Si el jugador no abandonara el campo dentro de este límite de tiempo, deberá salir de todas formas, pero su suplente no podrá entrar hasta que se detenga por primera vez el juego después de que haya transcurrido un minuto (de cronómetro)", explica la IFAB.

3. Atención médica y 1 minuto afuera

El jugador que sea atendido dentro de la cancha por el fisioterapeuta o el médico, o el jugador cuya lesión cause que el partido se pare, debe permanecer fuera del campo durante 60 segundos, los cuales se cuentan desde la reanudación del partido.

Transcurrido el minuto podrá volver a ingresar a la cancha. Algunas excepciones se aplican a esta regla.

4. No a las confrontaciones con la boca tapada

Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, quien elogió los intentos por "hacer el fútbol más limpio", explicó que los jugadores que se cubran la boca con una mano, un brazo o la camiseta en una situación de confrontación con un oponente podrán ser sancionados con una tarjeta roja.

Esa medida, la aprobó por unanimidad la IFAB en abril para hacer frente a "las conductas discriminatorias e inapropiadas".

La decisión se produjo tras el polémico incidente entre el extremo del Benfica Gianluca Prestianni y Vinicius Jr., del Real Madrid, en un partido de la Liga de Campeones en febrero.

Prestianni recibió una suspensión de seis partidos por parte de la UEFA por conducta homófoba.

"Si la conversación es amistosa, pueden seguir haciéndola sin ningún problema", indicó Collina.

"Cuando la conversación es de confrontación, taparse la boca significa que estás haciendo algo muy malo, posiblemente, y la sanción es la tarjeta roja".

5. Sanciones por abandonar el campo como protesta

En abril, la IFAB también comunicó que "a discreción del organizador de la competición, el árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en señal de protesta contra una decisión del árbitro".

La nueva regla también se implementará a integrantes del cuerpo técnico que les pidan a los jugadores de su escuadra que se retiren del terreno de juego.

"En un principio, se declarará la derrota del equipo que provoque que se suspenda el partido".

6. Muchos más usos del VAR para hacer correcciones

Este Mundial verá un sistema de videoarbitraje (VAR) que intervendrá en situaciones en las que no lo había hecho antes.

En febrero, la IFAB señaló que "si se dispone de pruebas claras, a partir de ahora el VAR tendrá permiso para asistir al árbitro" en estas situaciones:

Ayudar a corregir segundas tarjetas amarillas "claramente incorrectas" : los jugadores expulsados por dos amonestaciones pueden tener una revisión de la segunda tarjeta amarilla que se les sacó.

: los jugadores expulsados por dos amonestaciones pueden tener una revisión de la segunda tarjeta amarilla que se les sacó. Aclarar una confusión de identidad : "cuando el árbitro sancione al equipo equivocado por una infracción que conlleve a amonestar con una tarjeta roja o amarilla al jugador equivocado".

: "cuando el árbitro sancione al equipo equivocado por una infracción que conlleve a amonestar con una tarjeta roja o amarilla al jugador equivocado". Corregir un saque de esquina concedido de manera incorrecta: "siempre y cuando se pueda hacer inmediatamente y sin retrasar la reanudación del partido".

Harry Murphy - UEFA/UEFA via Getty Images De acuerdo con la IFAB, el VAR puede ayudar a los árbitros a revisar "una tarjeta roja incorrecta que resulte de una segunda amarilla claramente errónea".

En mayo, la IFAB señaló que el VAR también podrá intervenir en tiros de esquina y tiros libres antes de que sean ejecutados.

Previamente, el protocolo del VAR no permitía una revisión de una falta antes de un saque de esquina, pero Collina le pidió permiso a la IFAB para que eso cambiara.

La organización aceptó y declaró que cualquier falta cometida antes de que el balón entre en juego y que tenga un efecto importante puede ser revisada.

La IFAB aclaró que el VAR podrá ser aplicado en relación con "infracciones claras cometidas por el equipo atacante antes de que el balón esté en juego en un saque de esquina o un tiro libre, que tengan un impacto directo en un gol, un penalti o una sanción disciplinaria".

"Si la infracción cumple los criterios establecidos en la aclaración, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego (on-field review). Si, tras la revisión, el árbitro determina que se produjo una infracción antes de que el balón estuviera en juego, se aplicará la sanción disciplinaria correspondiente y el saque de esquina o el tiro libre deberá repetirse".

La medida se aplicará en este Mundial y se reevaluará una vez finalizado el torneo.

7. Contra las reuniones de los equipos en el área técnica cuando un portero se lesiona

Collina señaló que a los jugadores del Mundial se les impedirá acudir a la zona técnica para hablar con los entrenadores cuando los porteros se lesionen.

El "tiempo muerto táctico del portero" se ha convertido en un tema candente en los últimos años.

Es utilizado por un entrenador para dar nuevas instrucciones a sus jugadores o para influir en el impulso que ha tomado el rival.

En noviembre, el entrenador del Leeds United, Daniel Farke, acusó al portero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, de fingir una lesión para "eludir el reglamento" y romper el ritmo del juego.

La FIFA quiere dejar atrás la imagen del portero sentado en el césped que llama al fisioterapeuta mientras los demás jugadores corren a la zona técnica para hablar y, en cuanto el entrenador termina de dar las instrucciones, el portero simplemente se levanta para seguir jugando.

La IFAB estuvo estudiando el asunto, pero no se ha acordado ningún cambio en las reglas.

Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images El técnico del Leeds United, Daniel Farke, acusó al portero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, de fingir una lesión durante un partido de la Liga Premier. (Foto: 29 de noviembre).

Invitó a las ligas a realizar una serie de ensayos durante la temporada 2026-27 para encontrar una solución.

La National Women's Soccer League (NWSL), la liga profesional femenina de fútbol de Estados Unidos, presentó su propia medida temporal a principios de este año.

Si una portera se lesiona, las jugadoras de ambos equipos deben quedarse donde están o reunirse en el círculo central.

La FIFA aplicará la misma lógica que la NWSL y evitará que los jugadores vayan a la banda.

Collina señaló que todas las naciones deberían saber que esto ya no está permitido.

"Tuvimos un taller con todos los entrenadores de los 48 equipos y les dijimos que los árbitros serán proactivos", dijo la leyenda italiana del arbitraje.

"No permitirán que los dos equipos vayan a los banquillos cuando un portero esté en el suelo lesionado", precisó.

"El portero tiene derecho a lesionarse, pero los jugadores no tienen derecho a abandonar el campo para tomar una especie de tiempo muerto con sus respectivos entrenadores".

La efectividad de la medida en el Mundial está abierta a debate, ya que habrá un descanso de tres minutos para la hidratación en cada mitad de los partidos, creando un tiempo muerto natural para los entrenadores.

Emilee Chinn/FIFA vía Getty Images Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, elogió los esfuerzos por "hacer el fútbol más limpio".

Los árbitros serán responsables de hacer cumplir la norma, pero Collina dijo que no habrá tarjetas amarillas ni medidas disciplinarias para los jugadores que intenten acercarse a hablar con el entrenador.

"Es bastante raro que realmente solo queden el árbitro, el fisioterapeuta y el portero en el campo", añadió Collina. Que "todos los demás jugadores abandonen el campo no es bueno".

Collina cree que las nuevas medidas ayudarán a "mantener alto el ritmo del partido y eliminar las interrupciones".

Espera que los cambios también signifiquen que el tiempo añadido no sea tan extenso como el que se registró en el Mundial de 2022, en Qatar.

Lo que sí habrá con seguridad serán las pausas para la hidratación dadas las altas temperaturas.

¡Y que gane el mejor!

*Con información del periodista de BBC Sport Dale Johnson

BBC

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FUENTE: BBC