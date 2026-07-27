Tiroteo en un festival de Seattle: tres muertos y cinco heridos tras una balacera en pleno evento masivo

Hay dos detenidos y entre las personas hospitalizadas se encuentra un niño de dos años.

Tres personas resultaron muertas y otras cinco sufrieron heridas de diversa consideración luego de un trágico tiroteo registrado el domingo por la tarde en el festival gastronómico "Bite of Seattle", en el noroeste de Estados Unidos. El sangriento episodio se desató en momentos en que miles de personas recorrían los puestos recreativos en una de las atracciones más concurridas del verano local.

Según se confirmó, las ráfagas de disparos comenzaron cerca de las 18:00 horas y provocaron escenas de pánico masivo. Cientos de familias y asistentes buscaron refugio desesperadamente en edificaciones linderas, entre ellas el Museo Infantil del complejo.

Operativo de emergencia y dos sospechosos detenidos EFE Tras las llamadas de alerta, fuerzas de seguridad y múltiples cuadrillas de emergencias médicas desplegaron un amplio operativo de contención para evacuar el predio y brindar asistencia inmediata a las víctimas.

Poco después del despliegue, la Policía de Seattle confirmó la detención de dos presuntos implicados en la agresión armada. Actualmente, los investigadores locales trabajan en la escena para determinar los motivos que desencadenaron la balacera y precisar el grado de responsabilidad de los arrestados en el hecho.

Estado de los heridos y parte médico Las personas que sobrevivieron al ataque fueron trasladadas de urgencia al Centro Médico Harborview para recibir atención especializada. Según el parte médico, una mujer de 56 años permanece internada en estado crítico y con pronóstico reservado, mientras que un niño de 2 años, un joven de 23 y una mujer de 39 se encuentran fuera de peligro inmediato y en condición estable. Por su parte, un hombre de 40 años solo sufrió heridas leves que no ponen en riesgo su vida.