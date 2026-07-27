Incendios forestales: España y Francia buscan el modo de enfrentar las crisis

Los incendios forestales quemaron 172.396,10 hectáreas en España entre el 1 de enero y este lunes, 27 de julio, con un aumento de casi 20.000 hectáreas respecto a los datos provisionales del domingo. A su vez, el presidente de Francia , Emmanuel Macron cita a reunión urgente por la crisis ambiental.

En suelo español , la superficie total destruida hasta ahora es casi seis veces superior a las 29.817 hectáreas del mismo periodo de 2025, según la última actualización del Ministerio español para la Transición Ecológica. El importante incremento de datos en una sola jornada se debe a los grandes incendios que castigan duramente estos días el centro del país, donde ardieron al menos 77.000 hectáreas entre las provincias limítrofes de Madrid, Ávila y Toledo.

Particularmente grave es el siniestro de Ávila, el peor de todos los tiempos en España, según los registros, con más de 50.000 hectáreas devastadas. Otras 25.000 resultaron dañadas en Madrid y 2.000 en Toledo, a las que se suman 7.000 en la provincia de Castellón (este), entre los fuegos que siguen activos en estos momentos en varias partes del país.

Desde enero se produjeron 35 grandes incendios forestales en España, aquellos mayores de 500 hectáreas, cuando fueron once en el mismo periodo de 2025.

Las últimas semanas fueron especialmente graves también en la provincia de Almería (sureste), donde murieron trece personas y ardieron 7.000 hectáreas.

Y hace tan solo unos días, el fuego devoró 32.000 hectáreas forestales de la Sierra Norte de Guadalajara (centro).

Los incendios forestales en Francia y España arrasan con todo. Foto Efe EFE

La crisis en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha convocado una reunión del gabinete de crisis para este lunes por la mañana para abordar los devastadores incendios forestales que están teniendo lugar en el país y que han obligado a más de 250.000 personas a abandonar sus hogares.

El mandatario tiene previsto presidir la citada reunión a las 10.00 horas (hora local) en la sede del Ministerio del Interior, la cual tendrá lugar antes de otros encuentros en los que espera abordar las consecuencias económicas de los incendios, según ha informado el Elíseo.

Miles de bomberos han seguido adelante con las labores de extinción por quinta noche consecutiva en la región de Gironda. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha alertado de que actualmente el país hace frente a entre 30 y 40 incendios al día. Efe y Dpa