La autopista "Donald Trump" ya es una realidad: dónde está y por qué genera polémica

Donald Trump agradeció este domingo al rey Mohamed VI de Marruecos por haber dado su nombre a la autopista de 1.055 kilómetros que une Tiznit con Dajla y atraviesa el Sáhara Occidental. A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense calificó el homenaje como "un gran honor" y aseguró que espera recorrer la totalidad del trazado en el futuro.

La denominada Autopista Presidente Donald J. Trump conecta la ciudad marroquí de Tiznit, en el sur del país, con Dajla, ubicada en el extremo meridional del Sáhara Occidental, un territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de disputa internacional.

En su publicación, Trump agradeció personalmente al rey Mohamed VI por el reconocimiento y expresó su intención de viajar para conocer la obra.

Junto al mensaje difundió un video en el que repasó la relación histórica entre ambos países y recordó que Marruecos fue la primera nación en reconocer a Estados Unidos como país independiente.

También destacó el Tratado de Paz y Amistad firmado entre ambas naciones a fines del siglo XVIII, al que definió como la base de la relación diplomática ininterrumpida más antigua de Estados Unidos.

Una obra vinculada al conflicto por el Sáhara Occidental

La decisión de Marruecos de bautizar la autopista con el nombre de Trump llega como un gesto de reconocimiento por la decisión que el entonces presidente estadounidense adoptó en diciembre de 2020, durante el final de su primer mandato, cuando reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Ese territorio fue ocupado por Marruecos en 1975 tras la retirada de España, mientras que el Frente Polisario reclama su independencia. El conflicto derivó en una guerra que finalizó con un alto el fuego en 1991, aunque el referéndum de autodeterminación previsto por Naciones Unidas nunca llegó a concretarse.

La nueva autopista atraviesa buena parte del territorio en disputa, pasa por la ciudad de El Aaiún y llegará hasta el futuro Puerto Atlántico de Dajla, cuya inauguración está prevista para 2028.

La apuesta de Marruecos por consolidar su presencia en la región

La construcción de la autopista comenzó en 2015 como parte de un programa de desarrollo impulsado por la monarquía marroquí para las provincias del sur. La obra demandó una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares y quedó plenamente operativa a mediados de 2025.

Según el Gobierno marroquí, la infraestructura busca fortalecer la integración territorial, mejorar la conectividad con el África subsahariana y consolidar el Sáhara Occidental como un corredor estratégico hacia el Atlántico.

En los últimos años, la posición de Marruecos también recibió respaldo internacional. Además del reconocimiento otorgado por Trump en 2020, España y Francia manifestaron su apoyo al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, una postura rechazada por el Frente Polisario, que continúa reclamando la celebración de un referéndum de autodeterminación para definir el futuro del territorio.