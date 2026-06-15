El presidente de Marruecos le lanzó un fuerte desafío a Lamine Yamal por elegir jugar para España
El presidente de la Federación marroquí recordó el intento por convencer a Lamine Yamal de representar a su país y lanzó una frase que generó repercusión.
La elección de Lamine Yamal de representar a España en lugar de Marruecos sigue generando repercusiones y, en la previa del Mundial 2026, el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, dejó una frase que rápidamente dio la vuelta al mundo. Con un tono irónico, el dirigente aseguró que le gustaría enfrentarlo en una final para demostrarle si tomó la decisión correcta.
Durante una entrevista concedida a la plataforma Aljazeera360, Lekjaa recordó los esfuerzos realizados por la federación para intentar incorporar a la joven estrella del Barcelona a la selección marroquí. "Espero que nos encontremos con él en una final para aclararle si eligió bien", expresó entre risas, aunque inmediatamente dejó en claro que respeta la decisión tomada por el futbolista y le deseó éxito en su carrera.
El presidente de la Federación de Marruecos le lanzó un fuerte desafío a Lamine Yamal
El dirigente explicó que Marruecos mantuvo varias reuniones con Yamal tanto en territorio español como en el país africano para presentarle el proyecto deportivo y convencerlo de vestir la camiseta de los Leones del Atlas. Sin embargo, el delantero nacido en España y de padre marroquí terminó inclinándose por defender a la Roja, una decisión que ya parece definitiva.
Lekjaa también aprovechó la ocasión para destacar el crecimiento del fútbol marroquí y explicar por qué cada vez más jugadores nacidos en Europa eligen representar a la selección africana. Según explicó, la combinación entre la mejora de las infraestructuras, la estabilidad del proyecto deportivo y el fuerte vínculo emocional con sus raíces son factores determinantes para atraer nuevos talentos.
Uno de los ejemplos más importantes es el de Brahim Díaz, figura del Real Madrid y una de las grandes apuestas ofensivas del seleccionado marroquí. "Somos un país que ofrece la oportunidad de competir regularmente en torneos africanos y participar en Mundiales. Ese proyecto internacional estable atrae a los jugadores", afirmó Lekjaa, quien dejó en claro que Marruecos no renuncia a seguir consolidándose como una potencia emergente del fútbol internacional.