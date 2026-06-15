El presidente de Marruecos le lanzó un fuerte desafío a Lamine Yamal por elegir jugar para España

El presidente de la Federación marroquí recordó el intento por convencer a Lamine Yamal de representar a su país y lanzó una frase que generó repercusión.

La elección de Lamine Yamal de representar a España en lugar de Marruecos sigue generando repercusiones y, en la previa del Mundial 2026, el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, dejó una frase que rápidamente dio la vuelta al mundo. Con un tono irónico, el dirigente aseguró que le gustaría enfrentarlo en una final para demostrarle si tomó la decisión correcta.

Durante una entrevista concedida a la plataforma Aljazeera360, Lekjaa recordó los esfuerzos realizados por la federación para intentar incorporar a la joven estrella del Barcelona a la selección marroquí. "Espero que nos encontremos con él en una final para aclararle si eligió bien", expresó entre risas, aunque inmediatamente dejó en claro que respeta la decisión tomada por el futbolista y le deseó éxito en su carrera.

El presidente de la Federación de Marruecos le lanzó un fuerte desafío a Lamine Yamal El dirigente explicó que Marruecos mantuvo varias reuniones con Yamal tanto en territorio español como en el país africano para presentarle el proyecto deportivo y convencerlo de vestir la camiseta de los Leones del Atlas. Sin embargo, el delantero nacido en España y de padre marroquí terminó inclinándose por defender a la Roja, una decisión que ya parece definitiva.

lamine yamal españa El presidente de la Federación marroquí le lanzó un picante desafío a Lamine Yamal. Shutterstock Lekjaa también aprovechó la ocasión para destacar el crecimiento del fútbol marroquí y explicar por qué cada vez más jugadores nacidos en Europa eligen representar a la selección africana. Según explicó, la combinación entre la mejora de las infraestructuras, la estabilidad del proyecto deportivo y el fuerte vínculo emocional con sus raíces son factores determinantes para atraer nuevos talentos.