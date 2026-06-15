Bélgica se enfrenta a la Egipto de Salah en su debut en el Mundial 2026: hora, TV y streaming
Bélgica, una de las candidatas a quedarse con la Copa del Mundo, se mide ante los africanos, que buscarán hacer historia, en el Lumed Field de Seattle
Bélgica y Egipto se enfrentarán este lunes 15 de junio en el Lumen Field de Seattle por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. El encuentro marcará el debut de ambos seleccionados en una zona que también integran Irán y Nueva Zelanda.
El partido comenzará a las 16:00 de Argentina: la transmisión estará a cargo de DSports y TyC Sports, mientras que por streaming podrá seguirse a través de DGO y TyC Sports Play.
Los dos equipos llegan con realidades muy diferentes. Mientras Bélgica viene de arrasar en sus últimos amistosos previo a la Copa del Mundo, Egipto buscará dar uno de los primeros golpes e intentará derrotar a uno de los candidatos a levantar el título.
Bélgica pone primera en el Mundial
Bélgica pondrá primera en el Mundial con la responsabilidad de ser una de las selecciones más fuertes de su zona y con el objetivo de dejar atrás el rótulo de equipo revelación para transformarse en un verdadero aspirante al título. El conjunto europeo atraviesa un gran presente y buscará ratificarlo desde su estreno en la competencia.
Los Diablos Rojos llegan en un momento inmejorable: acumulan 13 partidos sin conocer la derrota entre compromisos oficiales y amistosos, una racha que alimenta la ilusión de sus hinchas. Además, en su última presentación exhibieron todo su potencial al golear por 5-0 a Túnez.
Con Salah como bandera, Egipto quiere hacer historia en la Copa del Mundo
Del otro lado estará Egipto, una selección que también dejó señales positivas en la previa de la Copa del Mundo. Los dirigidos por los Faraones mostraron personalidad y buen nivel en los encuentros preparatorios frente a España y Brasil, dos rivales de máxima exigencia.
Consciente de la dificultad del grupo, el combinado africano sabe que sumar en el debut podría ser determinante para sus aspiraciones. Luego deberá medirse con Nueva Zelanda e Irán en la búsqueda de un lugar en la siguiente instancia del certamen.
Por eso, el choque ante Bélgica aparece como el desafío más complejo de la fase inicial. Mientras los europeos intentarán confirmar su condición de favoritos, Egipto buscará dar el gran golpe y comenzar el Mundial con un resultado que le permita soñar en grande.
Probables formaciones de Bélgica y Egipto
- Bélgica: Senne Lammens; Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele, Thomas Meunier; Amadou Onana. Nicolas Raskin, Youri Tielemans; Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Dodi Lukebakio.
- Egipto: Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Ashour, Attia; Issa, Zizo, Trezeguet; Marmoush.
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