Bélgica se enfrenta a la Egipto de Salah en su debut en el Mundial 2026: hora, TV y streaming

Bélgica, una de las candidatas a quedarse con la Copa del Mundo, se mide ante los africanos, que buscarán hacer historia, en el Lumed Field de Seattle

Bélgica y Egipto se enfrentarán este lunes 15 de junio en el Lumen Field de Seattle por la primera fecha del Grupo G del Mundial 2026. El encuentro marcará el debut de ambos seleccionados en una zona que también integran Irán y Nueva Zelanda.

El partido comenzará a las 16:00 de Argentina: la transmisión estará a cargo de DSports y TyC Sports, mientras que por streaming podrá seguirse a través de DGO y TyC Sports Play.

Los dos equipos llegan con realidades muy diferentes. Mientras Bélgica viene de arrasar en sus últimos amistosos previo a la Copa del Mundo, Egipto buscará dar uno de los primeros golpes e intentará derrotar a uno de los candidatos a levantar el título.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BelRedDevils/status/2062931425020490059&partner=&hide_thread=false Your 2026 World Cup squad. pic.twitter.com/oz80r9NSw3 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 5, 2026 Bélgica pone primera en el Mundial Bélgica pondrá primera en el Mundial con la responsabilidad de ser una de las selecciones más fuertes de su zona y con el objetivo de dejar atrás el rótulo de equipo revelación para transformarse en un verdadero aspirante al título. El conjunto europeo atraviesa un gran presente y buscará ratificarlo desde su estreno en la competencia.

Los Diablos Rojos llegan en un momento inmejorable: acumulan 13 partidos sin conocer la derrota entre compromisos oficiales y amistosos, una racha que alimenta la ilusión de sus hinchas. Además, en su última presentación exhibieron todo su potencial al golear por 5-0 a Túnez.