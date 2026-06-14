La "victoria" de Omar Artan, el árbitro deportado por Estados Unidos, tras ser impedido de dirigir el Mundial

Luego de que le fuera denegada la entrada al país anfitrión, la FIFA se vio obligada a no quedarse de brazos cruzados con el caso Omar Artan.

Omar Artan tendrá una suerte de revancha pese a que le denegaron la entrada a Estados Unidos.

Entre las numerosas arbitrariedades y hostilidades que vienen sufriendo muchos protagonistas del Mundial 2026 por parte de Estados Unidos, una de las historias que mayor relevancia tomaron fue la de Omar Artan, a quien le negaron en el aeropuerto la entrada al país y, tras 11 horas de interrogatorio, lo deportaron, impidiéndole dirigir.

Poco importó la designación de la CAF, la habilitación de la FIFA y la visa diplomática con la que contaba; una vez que la nación norteamericana le negó la entrada, quedó sepultado su sueño mundialista (al menos por 4 años más, hasta el 2030) y el "mejor árbitro de África", como fue elegido en 2025, debió regresar a Somalia.

Aseguran que Omar Artan cobrará su sueldo pese a no dirigir el Mundial Omar Abdulkadir Artan árbitro Somalía La FIFA le pagaría a Artan la totalidad del sueldo que hubiera percibido si dirigía el Mundial. @omar_artan Sin embargo, fue tal la notoriedad que tomó el caso y tan grande la indignación que generó a lo largo y ancho del planeta, que el ente madre del futbol internacional se vio obligado a no quedarse de brazos cruzados y tomó una tajante decisión para compensar los perjuicios profesionales ocasionados.

Según informó BBC Sports, la FIFA le pagará a Artan la totalidad del sueldo que le correspondía por dirigir en el Mundial. La cifra es aún desconocida y ni los propios árbitros la saben antes de realizar su trabajo. Recién se enteran de cuánto son sus honorarios cuando el certamen ya está terminado.

De este modo, el juez de 34 años obtendrá una revancha más luego de que le impidieran participar de la Copa del Mundo. Además, por todo lo sucedido, se ganó el amor de todo su pueblo, que lo recibió como un héroe en su arribo a Somalia, y la UEFA lo designó para dirigir la Supercopa Europea 2026 entre el PSG y el Aston Villa.