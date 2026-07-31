Otro club mendocino cerrará sus puertas a los no socios: cuál es la decisión y los motivos

Atlético Club San Martín decidió dar un paso que ya adoptaron varios clubes mendocinos en los últimos años: a partir de los siguientes partidos, solo podrán ingresar al estadio los socios y socias de la institución durante los juegos del primer equipo.

La medida fue anunciada oficialmente por la dirigencia tras una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía de Mendoza , aunque detrás de la decisión existen también otras razones que exceden lo estrictamente económico.

Con esta determinación, el Chacarero se suma a una política que ya vienen implementando Godoy Cruz, Gimnasia y Esgrima, Deportivo Maipú e Independiente Rivadavia .

Si bien en algunos encuentros estos clubes habilitan la venta de entradas para no socios, la regla general es privilegiar al asociado como único habilitado para ingresar a los partidos, fomentando además el crecimiento del padrón social.

El Chacarero recibe el domingo a las 16.30 a Costa Brava. Prensa San Martín

El argumento oficial

A través de sus redes sociales, San Martín explicó que la decisión responde principalmente al incremento de los costos que implica la organización de cada partido.

"Luego de la reunión mantenida entre la Comisión Directiva del Atlético Club San Martín, el Ministerio de Seguridad y autoridades de la Policía de Mendoza, y teniendo en cuenta la situación económica y financiera actual de la institución, se informa que, a partir de los próximos encuentros en condición de local, el acceso y la asistencia del público al estadio serán exclusivos para socios y socias del club."

Además, el club recordó que la cuota social tiene un valor de 20.000 pesos, exactamente el mismo monto que costaría una entrada popular para un no socio, por lo que invitó a los hinchas a asociarse.

Un trasfondo vinculado a la seguridad

Más allá del aspecto económico, la medida también apunta a mejorar el control de acceso al estadio.

En el entorno del club es conocido el conflicto existente entre las dos facciones de la barra, ubicadas históricamente en cabeceras opuestas: Los Mandingas y Los Pibes de Ciudad.

La exigencia de que todos los asistentes sean socios permitirá un mayor control sobre quiénes ingresan al estadio y busca reducir posibles episodios de violencia vinculados a esa interna. Se habla incluso que esta medida serviría para unificar o empezar a unificar a las dos facciones.

Con esta decisión, San Martín apuesta a fortalecer su masa societaria, aliviar parte de los costos operativos y reforzar la seguridad en cada presentación como local.