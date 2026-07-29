Cayó una bala perdida en un club porteño e hirió a un hombre: cuál fue la respuesta de la institución

La víctima, de 74 años, fue operada tras el impacto de la bala perdida. Continúa la investigación para establecer el origen del proyectil.

La bala perdida que hirió a un hombre en el Centro Naval de Núñez.

El Centro Naval suspendió de manera preventiva todas las actividades en su sede del barrio porteño de Núñez después de que un hombre de 74 años resultara herido por el impacto de una bala perdida mientras se encontraba dentro del predio. La institución permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, mientras la Justicia investiga el origen del proyectil y las posibles responsabilidades.

El hecho ocurrió el sábado 25 de julio alrededor de las 11:30 en la sede ubicada en Av. Intendente Cantilo y el Arroyo Medrano, en la costanera del Río de la Plata. Según la información difundida por el club, la víctima, invitada por un socio, recibió el impacto de un proyectil en uno de sus brazos mientras permanecía en las instalaciones.

La bala perdida que hirió a un hombre en el Centro Naval de Núñez. Centro Naval Cómo se encuentra el hombre herido por la bala perdida Personal médico asistió al hombre en el lugar y luego lo trasladó al Hospital Otamendi. Allí los profesionales le diagnosticaron una fractura expuesta en el antebrazo izquierdo y lo sometieron a una intervención quirúrgica. Según informaron, tras la intervención, el sujeto permanece fuera de peligro.

El operativo para esclarecer el origen del proyectil Tras el episodio intervino la Policía de la Ciudad junto con efectivos de la Comisaría Vecinal 2B, que llegaron al establecimiento luego del aviso realizado por las autoridades del club. Durante la noche del mismo sábado, alrededor de las 22.40, peritos ingresaron al predio para realizar las tareas de relevamiento correspondientes y secuestraron el proyectil, que será sometido a distintas pericias para determinar sus características y su procedencia.

La principal hipótesis que analizan los investigadores indica que la bala habría provenido del predio del Tiro Federal Argentino, ubicado junto al Centro Naval. Sin embargo, el origen del disparo todavía no fue confirmado oficialmente y forma parte de la investigación judicial.