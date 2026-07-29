Dramática crecida en las Cataratas del Iguazú a pocas horas del vuelco de una embarcación y la muerte del turista neerlandés

Misiones y el sur de Brasil enfrentan un temporal extremo con alerta amarilla y destrozos por tornados en la frontera.

El SMN mantiene activa una alerta amarilla por tormentas severas, caída de granizo y abundantes precipitaciones para todo el territorio provincial.

Una situación crítica e inédita se registra en la región de las Cataratas del Iguazú, donde el desborde del río Iguazú y condiciones meteorológicas severas desencadenaron una tragedia. Un turista de nacionalidad neerlandesa perdió la vida en las últimas horas tras el volcamiento de una embarcación en una zona afectada por el extraordinario caudal de agua, producto de las intensas lluvias caídas en las altas cuencas de la región.

El accidente ocurrió en momentos en que el río presentaba parámetros de extrema peligrosidad. Según las primeras declaraciones del capitán de la nave, Uanderson Simonin Laureano Da Silva, el volumen de agua acumulado y la corriente habrían sido determinantes en la pérdida de control de la embarcación. A pesar de la rápida intervención de los equipos de emergencia, el visitante ya no presentaba signos vitales al ser asistido, mientras que los demás acompañantes heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, donde permanecen bajo observación médica.

Alerta por tormentas severas y tornados en la frontera X El temporal que afecta al noreste argentino forma parte de un sistema meteorológico de gran escala que mantiene en vilo a la región, con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) bajo alerta amarilla en toda la provincia de Misiones por tormentas severas, caída de granizo y abundantes precipitaciones.

Esta misma masa de mal tiempo golpeó con extrema dureza al sur de Brasil, donde el paso de un tornado a pocos kilómetros de la frontera argentina provocó graves destrozos en los municipios de Giruá, Sete de Setembro y Senador Salgado Filho, dejando un saldo preliminar de tres personas heridas y viviendas destruidas en el estado de Río Grande do Sul.