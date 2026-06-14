Tremendo: la FIFA obligó a una selección que juega el Mundial 2026 a quitar sus estrellas del escudo

A horas de su debut en el certamen, uno de los equipos participantes se vio obligado a modificar su equipación por exigencias de la FIFA.

La FIFA, que en este Mundial 2026 y todos los años previos se ha mostrado más que condescendiente con las arbitrariedades y caprichos de los países anfitriones -especialmente Estados Unidos- y ha modificado muchas reglas y normativas por ellos, no se muestra tan complaciente con los protagonistas del certamen. Por el contrario, es inflexible.

Recientemente había obligado a Haití a modificar su camiseta titular, ya que la misma contenía una representación gráfica de la gesta revolucionaria de su nación, pero el ente madre lo consideró un "mensaje político", algo inadmisible -salvo para entregarle el Premio de la Paz a Donald Trump-. Y ahora, le exige a otro elenco que le quite las estrellas a su escudo en el uniforme oficial.

Egipto no podrá llevar estrellas en su camiseta Egipto Mohamed Salah FIFA obligó a Egipto a quitar las estrellas de su camiseta. @EgyptNT No se trata de Uruguay, ya que la Federación Internacional de Fútbol le dio el visto bueno a su reclamo por los 4 títulos del mundo, pese a que ganaron solo 2 Copas desde la creación del certamen en 1930 -se suman también los oros olímpicos de 1924 y 1928-. La selección en cuestión es Egipto, la cual suele tener bordada en su casaca un total de 7 estrellas doradas.

Estas se corresponden con los 7 títulos obtenidos en la Copa Africana de Naciones (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 y 2010), que ubican al equipo del Nilo como el máximo ganador del torneo continental. Sin embargo, al no tratarse de campeonatos mundiales, la FIFA no les permite lucirlas en la máxima competición ecuménica.

Escudo Egipto Camiseta Egipto suele lucir 7 estrellas por las Copas Africanas ganadas. @EgyptNT A su vez, les pidió cambiar el color los números y los dorsales del dorado que venían usando hasta ahora por el blanco, para así poder generar un mayor contraste y facilitar la visibilidad para los espectadores. Afortunadamente, los Faraones fueron precavidos y llevaron una segunda equipación titular con los requerimientos necesarios y que pueda estar habilitada para el debut de este lunes ante Bélgica por el Grupo G.