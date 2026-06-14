Alemania debuta ante Curazao en el Mundial 2026: hora, TV y streaming para ver el partido

Alemania inicia su camino en el Mundial con el objetivo de volver a pelear por el título. Enfrente tendrá a Curazao, una de las cenicientas del torneo.

Alemania llega al Mundial 2026 con la misión de restaurar el orgullo de un gigante herido.

Alemania hará su estreno este domingo en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Curazao en el NRG Stadium de Houston, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo E. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann intentará dar el primer paso hacia el sueño de conquistar su quinta Copa del Mundo.

Después de varios años sin lograr protagonismo en los grandes torneos, el combinado alemán llega renovado y con una camada de jóvenes futbolistas que ilusiona a sus hinchas. Entre los nombres más destacados aparecen Lennart Karl, una de las promesas del Bayern Múnich, y Nick Woltemade, de gran presente en el fútbol inglés.

Alemania buscará reencontrarse con su identidad Julian Nagelsmann DT Alemania Julian Nagelsmann es el DT más joven de la historia de la selección de Alemania. EFE Alemania llega a este Mundial con el gran objetivo de dejar atrás sus flojísimas participaciones en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022, donde se despidió en la fase de grupos. Si bien no está entre los principales candidatos a quedarse con el título, nunca hay que dar por muerto a los teutones, que ganaron este título en cuatro ocasiones a lo largo de su historia.

Por su parte, Curazao consiguió una histórica clasificación al Mundial luego de terminar primero de su grupo en las Eliminatorias Concacaf, donde se enfrentó con Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermudas. El seleccionado caribeño afronta una cita histórica y pretende comenzar sumando frente a uno de los máximos favoritos del certamen.

El encuentro se disputará este domingo desde las 14 (hora de Argentina) y contará con el arbitraje del marroquí Jalal Jayed.