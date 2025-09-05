El palazo del DT de la Selección de Alemania a sus jugadores tras perder con Eslovaquia: "Quizás debamos convocar a..."

Luego de la caída por 2-0 en Bratislava, Julian Nagelsmann lanzó una fuerte frase sobre el compromiso de los futbolistas de la Selección de Alemania.

Tras la consagración en Brasil 2014 y la Confederaciones 2017, la Selección de Alemania entró en un proceso de decadencia futbolística inédito que se vio reflejado en los últimos dos Mundiales (quedó eliminado en fase de grupos en ambos) y Eurocopas, y a menos de un año de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el panorama no es muy alentador.

Este jueves, por la fecha 1 de las Eliminatorias Europeas, cayó 2-0 ante Eslovaquia. Esta derrota cortó un larguísimo invicto en condición de visitante para los teutones de 51 partidos (con 41 victorias y 10 empates) y volvió a dejar muchas dudas en cuanto al rendimiento del equipo y lo que puede dar a tan poco del certamen más importante de todos.

Selección Alemania perdión con Eslovaquia La Selección de Alemania no transita un buen momento. EFE

El palazo de Julian Nagelsmann a sus jugadores En ese sentido, Julian Nagelsmann, DT del combinado nacional germano desde 2023, habló en conferencia de prensa luego del encuentro y lanzó un fuerte comentario respecto de sus dirigidos: "Salvo dos o tres lesionados, estos son los jugadores de mejor calidad que tenemos en Alemania. Quizás la próxima vez tengamos que convocar a jugadores con menos calidad, pero que lo den todo en el campo".

Tras esta tajante frase, el joven entrenador de 38 años argumentó su apreciación con algo que le sucedió al Bayern Múnich, su ex club: "Confío en mis jugadores, pero ser simplemente mejor que el rival no basta si no se demuestra voluntad y ganas. ¿Por qué crees que un equipo como el Wiesbaden casi empató 2-2 con el Bayern? No es por su calidad, sino por la emotividad y el compromiso que mostraron", apuntó.