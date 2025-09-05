El mea culpa de Luis Suárez tras el escupitajo al ayudante de Seattle Sounders: "No es la imagen que quiero dar"
Luis Suárez rompió el silencio y pidió disculpas en sus redes luego de su repudiable accionar en la derrota de Inter Miami en la final de la Leagues Cup.
Inter Miami ya pasó la página luego de la dura derrota 3-0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup. Sin embargo, todavía siguen dando vueltas las imágenes del bochornoso final, sobre todo la que recorrió el mundo: el escupitajo de Luis Suárez en la cara de un ayudante del equipo campeón.
Claro, porque el repudiable accionar del delantero uruguayo quedó captado por las cámaras de la transmisión y rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando comentarios de todo tipo en contra el Pistolero. Hasta el momento, el ex Barcelona y Liverpool no se había expresado al respecto, pero en las últimas horas rompió el silencio y utilizó su cuenta de Instagram para pedir sus más sinceras disculpas.
El pedido de perdón de Luis Suárez en redes sociales
"Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente", escribió el jugador de las Garzas en la historia publicada.
A su vez, el charrúa profundizó el grado de su descargo y expresó: "No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así. Me siento mal por lo ocurrido y no quería dejar pasar la oportunidad de reconocerlo y pedir perdón a todos los que se sintieron mal por lo que hice".
Inter Miami también sacó un comunicado
Por otra parte, Inter Miami también se hizo eco de la situación y emitió un comunicado condenando los incidentes ocurridos entre los jugadores tras la final de la League Cup. El club avisó: "Estamos trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de la Leagues Cup y la MLS para garantizar que la situación se aborde adecuadamente".
Por escupir al ayudante de Seattle Sounders, Suárez se expone a una suspensión que podría superar las seis fechas. No obstante, todavía no es claro si el uruguayo deberá cumplir la posible sanción en torneos organizados por la Concacaf o si lo hará en la MLS.