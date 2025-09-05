La grave acusación de Independiente contra Alejandro Domínguez y la Conmebol: "Es una decisión política que desnuda la..."

Independiente volvió a expresar su descontento tras el polémico fallo de la Conmebol , que lo descalificó de la Copa Sudamericana y le dio el pase a cuartos de final a la U. de Chile tras la barbarie del pasado 20 de agosto. Sin embargo, está vez arremetió con todo: el club emitió un durísimo comunicado repudiando la resolución del Tribunal, apuntando principalmente contra el presidente Alejandro Domínguez .

En la carta oficial que hizo pública este viernes por la tarde, la institución de Avellaneda destacó enfáticamente que el veredicto de la casa madre del fútbol sudamericano se inclinó en favorecer deliberadamente al equipo trasandino por estar vinculado a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

"La Universidad de Chile ha mutado hacia un modelo de sociedad anónima, orientado a la rentabilidad y la especulación empresarial. Al fallar en su favor, la Conmebol no sólo violenta su propio estatuto y jurisprudencia, sino que confirma un rumbo en el que las utilidades pesan más que la verdad deportiva", sentenció el papel que contiene la firma del presidente Néstor Grindetti y el secretario general Daniel Seoane, las máximas autoridades del Rojo.

A su vez, otra parte del comunicado expresa que "esta resolución no es un error jurídico de un tribunal: es una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros".

Compartimos con nuestras socias, socios e hinchas la nota que el Club Atlético Independiente le presentó hoy al Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. pic.twitter.com/CG4WMGM6mZ

En conclusión, Independiente rompió relaciones con Alejandro Domínguez y la Conmebol, a tal punto que también pidió que se retiren todo tipo de referencias del club del museo de Luque y que se le devuelvan todos los elementos entregados al ente rector mientras el presidente del máximo ente rector continúe en el cargo.

Por último, los de Avellaneda cerraron la carta con otro fuerte mensaje: "El fallo emitido es una afrenta al espíritu del deporte, una violación a su propio reglamento y un insulto a la memoria de millones de hinchas. Es la justicia deportiva la que ha sido pisoteada. Están matando al fútbol".

El Rojo va por todo: apelará la decisión de Conmebol

Horas antes de que la institución publicara el comunicado en sus redes sociales, se conoció la noticia de que los dirigentes del Rojo apelarán al fallo completo de Conmebol, tanto las sanciones deportivas -inclusive la descalificación- como las económicas. La novela sigue y no parece tener un final cercano.