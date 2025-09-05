¡Bombazo! Independiente rompe relaciones con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol: el tremendo comunicado

Tras los escalofriantes incidentes en el estadio Libertadores de América en la revancha de octavos de la Copa Sudamericana, dos semanas después, la Conmebol falló de manera escandalosa: además de multas económicas para los dos equipos, descalificó a Independiente del certamen (cosa que era esperable), pero le permitió a Universidad de Chile avanzar a cuartos de final.

Este último ítem en particular generó una gran controversia y despertó muchas críticas. Por parte del Rojo, que decidió apelar esta decisión, este viernes publicaron un durísimo comunicado oficial que apunta directamente contra el presidente de la Confederación, Alejandro Domínguez, y con el que rompe relaciones con el ente y su mandamás.

El comunicado de Independiente tras el fallo de Conmebol Comunicado Independiente Conmebol 1

En un primer término, el descargo del Rey de Copas destaca su rol de asociación civil sin fines de lucro, en contraposición del elenco trasandino, una SAD, y sostiene: "Esta resolución no es un error jurídico de un tribunal, es una decisión política que desnuda la preferencia política por las estructuras privadas con las que es más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros. (...) Confirma un rumbo que en el que las utilidades pesan más que la verdad deportiva".

Por otro lado, señala que "la decisión de la Conmebol sienta un precedente nefasto" porque da lugar a que "la violencia se transforme en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final" e implica que "los violentos de siempre pueden salirse con la suya", en referencia a los hinchas del Bulla.