Juan Sebastián Verón liquidó a la Conmebol tras el polémico fallo que descalificó a Independiente: "Todo muy..."

Independiente recibió un baldazo de agua fría el pasado jueves por la noche. El equipo de Julio Vaccari fue descalificado de la Copa Sudamericana luego de que Conmebol diera a conocer el fallo por los violentos sucesos en el partido de vuelta ante la Universidad de Chile, quien avanzó a la siguiente instancia y se verá las caras con el Alianza Lima de Pipo Gorosito.

Además, esta no fue la única sanción que recayó sobre el Rey de Copas, ya que además de ser eliminado, deberá jugar a puertas cerradas durante los próximos siete compromisos de torneo Conmebol y no podrá llevar visitantes por la misma cantidad de encuentros, y tendrá que abonar una multa de 250.000 dólares que serán debitados de los derechos de televisión y patrocinio, aduciendo la infracción del Artículo 15.2 del Código Disciplinario de la casa matriz del fútbol sudamericano.

En tanto, la U también tendrá que disputar siete encuentros sin público de local y visitante, además de pagar una multa de 120.000 dólares, un monto inferior al que le debitarán al Rojo.

Esta decisión no cayó para nada bien en la dirigencia del Rojo, quien horas después subió un lapidario posteo a sus redes sociales: "Perdió el fútbol, ganaron los violentos", fue el fuerte mensaje que se visualiza en la imagen que subió la cuenta oficial del club de Avellaneda.

Ahora, quien también se expresó fue Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, quien subió una picante historia a su cuenta de Instagram cuestionando la decisión de la Conmebol: "Eligieron la más fácil. Muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así. Y no justifico ningún tipo de violencia, eh. Pero fue muy injusto todo", escribió la Brujita y acompañó el texto con una foto de los futbolistas del Rojo durante el duelo de vuelta frente al equipo chileno de fondo.

image La historia de Juan Sebastián Verón contra la Conmebol. Foto: @juansebastian.veron

El episodio violento entre los hinchas de Estudiantes y la U. de Chile

Además de Independiente, el elenco presidido por la Brujita Verón también vivió un violente episodio contra los hinchas de la U. En abril de este año durante la segunda fecha de la fase de grupos de la Libertadores, que terminó con victoria de los dirigidos por Gustavo Álvarez, la hinchada del conjunto trasandino tuvo un enfrentamiento con los fanáticos del Pincha en la previa del encuentro que terminó con corridas y algunos lanzamientos de objetos.