Tras el duro fallo, Independiente pedirá la suspensión de Alianza Lima-Universidad de Chile: el motivo

La dirigencia de Independiente no estuvo para nada de acuerdo con el fallo de la Conmebol y tomó una medida al respecto.

La máxima entidad del fútbol sudamericano decidió que el equipo de Julio Vaccari sea descalificado de la competencia y que el elenco trasandino avance a los cuartos de final donde se verás las caras con Alianza Lima de Perú. Además, ambos equipos fueron multados con 150.000 dólares y jugarán los próximos siete partidos por torneos Conmebol a puertas cerradas y tampoco podrán llevar público visitante.

De todas maneras, desde la dirigencia del Rey de Copas no quedaron para nada conformes con la decisión debido a que se sintieron perjudicados por la sanción deportiva y no tardaron en responder el comunicado de Conmebol con un lapidario posteo en las redes sociales. "Perdió el fútbol, ganaron los violentos", fue el fuerte mensaje que se visualiza en la imagen que subió la cuenta oficial del Rojo.

Independiente apelará el fallo de la Conmebol Ahora, según informó Germán García Grova, la CD de Independiente irá por más y buscará apelar el fallo de la Conmebol solicitando que se resuelva antes del partido de ida de los cuartos de final entre la Alianza Lima y U. de Chile o que se suspenda dicho encuentro hasta que esté la decisión final. Además, intentarán reducir las sanciones económicas y bajar la cantidad de partidos sin público de local y visitante.