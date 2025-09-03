Grindetti reveló detalles de la audiencia en Conmebol, a la espera del fallo de Independiente-U. de Chile: "La postura del Tribunal es..."

Este miércoles, un día después de la audiencia con los jueces de la Conmebol y las autoridades de Universidad de Chile , los máximos dirigentes de Independiente , con Néstor Grindetti a la cabeza, volvieron a la Argentina a la espera del fallo sobre la serie de octavos de la Copa Sudamericana. Ni bien aterrizó en el país, el presidente del Rojo volvió a hablar con los medios y explicó detalles del cónclave.

“La sensación y la satisfacción de la tarea cumplida. Fuimos, expusimos, nuestros abogados hicieron un alegato muy claro y ellos hicieron lo suyo. La audiencia fue correcta, sin agresiones. La relación con el Tribunal también, nos dejaron hablar”, contó en primera instancia.

La reunión se llevó a cabo en el edificio de la Conmebol y duró poco más de tres horas, donde, entre otras cosas, cada institución tuvo un considerable tiempo para defender sus alegatos y responder preguntas de los tres jueces que llevan adelante el caso y que, además, serán los encargados de emitir la resolución final en las próximas horas.

En cuanto a este último punto, Grindetti manifestó: “La postura imparcial del Tribunal es absoluta. Yo hoy no tengo idea para dónde puede salir el fallo. Obviamente que creo y estoy convencido de que nosotros tenemos razón y el que tiene que pasar es Independiente , pero obviamente hay otros argumentos y lo van a evaluar todo".

Por la misma línea, defendiendo los intereses de Independiente, el mandamás sentenció: "Yo lo que creo es que nosotros tenemos razón y que Independiente no tiene una responsabilidad primaria en la suspensión del partido, asumiendo que como organizadores tenemos algo que ver en todos los líos que vinieron después”.

Luego, Néstor Grindetti reveló que el fallo es inminente, aunque no dio fechas exactas: "El presidente del Tribunal nos explicó que tienen que hacer unas reuniones internas evaluando todo lo que se presentó por escrito y todo lo que se dijo ayer y después de esa evaluación iban a expedirse. Tal vez para el fin de semana podemos tener un fallo, pero no son tiempos que manejemos nosotros", explicó.

El Rojo, predispuesto a terminar la serie

A su vez, el presidente del Rojo habló de los posibles escenarios y mostró su predisposición en caso de que la Conmebol decida reanudar los 43 minutos que le quedan a la serie: “Hay una opción subsidiaria a todo esto y es que el partido se juegue. Si decide eso el Tribunal la vamos a aceptar. Es una alternativa posible y de esa forma queda la opción de seguir en lo deportivo. Ahora, los que estuvimos ahí sabemos que la responsabilidad primaria corresponde a la hinchada de la U”, cerró.