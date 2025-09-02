Qué dijo Grindetti tras la audiencia de Conmebol sobre la llave Independiente-U. de Chile: "Entendemos que..."

Nestor Grindetti, presidente de Independiente, habló luego de finalizada la reunión en Paraguay en la que ambos clubes defendieron sus posturas.

A dos semanas de la barbarie en la revancha de octavos de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, todavía no se sabe qué sucederá con la llave. Todos los escenarios, desde la clasificación automática de uno u otro equipo, la eliminación de ambos y hasta la continuación del partido en cancha neutral, están aún en consideración.

Este martes hubo una audiencia de Conmebol en Paraguay con representantes de los dos clubes. De entrada se especulaba con que durante el día de hoy no se conocería el fallo final. Una vez concluida la reunión, Néstor Grindetti, presidente del Rojo, habló con la prensa y se expidió respecto de lo que se discutió.

"Terminó la audiencia y las conclusiones las sacará el Tribunal en las próximas horas o días. Podría haber novedades este miércoles o bien los días siguientes. No dieron una fecha precisa. No hay nada nuevo en las exposiciones de ambos clubes", adelantó en un principio respecto de cuándo se hará pública la sentencia del máximo ente sudamericano.

A su vez, advirtió que no podría dar demasiado detalles respecto de lo expuesto: "Hay un acuerdo de confidencialidad de Conmebol para no hablar de lo charlado. Fue todo en un ambiente de cordialidad, los abogados explicaron y fue una reunión ejemplar. Cada club tuvo buena predisposición, expuso lo propio y ahora espera", aseguró.