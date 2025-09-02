La desafiante frase de Fernando Batista sobre Messi antes de Argentina-Venezuela: "Lo respetamos, pero nos..."

Fernando Batista, DT Venezuela, habló del plan para frenar a Messi en su último duelo oficial en el país y de la presión de pelear por el sueño mundialista.

Fernando Batista se plantó ante Lionel Messi en la previa del duelo de este jueves en el Monumental.

La Selección argentina recibe este jueves a Venezuela en el Monumental por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido será especial para los hinchas argentinos, ya que marcará la despedida de Lionel Messi jugando oficialmente en el país.

Sin embargo, Fernando Batista dejó en claro que la Vinotinto no viaja a Buenos Aires para ser parte de la fiesta, sino para seguir peleando por la clasificación al Mundial. "En la intimidad sabíamos que podía ser el último partido oficial de Leo en Eliminatorias en Argentina", reconoció el Bocha, aunque rápidamente bajó el tono: "La idea mía es siempre pensar en el arco rival, si uno propone defenderse a la larga te va a ir mal".

El aviso de Fernando Batista en la previa de la despedida oficial de Messi en el país El DT de Venezuela habló del plan para frenar a Messi a pesar de su despedida oficial en el país. El DT de Venezuela habló del plan para frenar a Messi a pesar de su despedida oficial en el país. ESPN

El ex DT de la Sub 20 argentina fue todavía más frontal al hablar del homenaje a Messi: "Vengo a arruinar el Messipalooza, en el buen sentido. Respetamos lo que pueda haber pero nos estamos jugando la clasificación al Mundial o al repechaje", lanzó entre risas en diálogo con ESPN, generando repercusión inmediata en la previa.

Batista admitió que el reto de medirse con el campeón del mundo no es sencillo: "Vamos a intentar hacerle un partido incómodo para que no juegue tranquilo, principalmente en zona de tres cuartos llegando al área rival. Trataremos de achicarle los espacios y no generar un equipo largo porque ahí Argentina se siente cómodo. No sé cuántos técnicos habrán planificado cómo contrarrestar a Messi, lo vamos a intentar", explicó sobre la Pulga. Y agregó que el objetivo es claro: "Lo que necesitamos nosotros es sacar algo, sabiendo que vamos a jugar contra la mejor selección del mundo".