El motivo por el que Leandro Paredes podría no viajar a Ecuador con la Selección y regresar antes a Boca

Leandro Paredes juega con Argentina ante Venezuela y podría regresar antes a concentrarse en el duelo clave con Central.

La historia de Leandro Paredes en su vuelta a Boca no tardó en hacerse sentir. La Bombonera lo recibió llena, debutó a los pocos días y enseguida se metió en el once inicial para transformarse en bandera de un equipo que salió de la peor racha de su historia con tres triunfos consecutivos. Ese presente lo catapultó de nuevo a la Selección argentina, convocado para las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

El volante xeneize se entrena en el predio de Ezeiza junto a Lionel Messi y compañía, pero su calendario abre un interrogante: Argentina jugará el jueves ante Venezuela en el Monumental y luego deberá viajar a Guayaquil para enfrentar a Ecuador el martes. De cumplirse ese itinerario, Paredes recién volvería a entrenarse con Boca el jueves siguiente, apenas tres días antes del duelo clave frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, por la tabla anual que define clasificación a la Copa Libertadores.

A eso se suma el desgaste. Paredes viene siendo titular en la Selección, sobre todo ante la suspensión de Enzo Fernández, y acumularía dos partidos en pocos días más el exigente viaje a Ecuador. Sin embargo, un detalle reglamentario podría cambiar la situación.

Por qué Leandro Paredes podría no viajar a Ecuador De Paul, Messi y Paredes en el predio de AFA

El ex Roma fue amonestado en el último partido en Colombia y si recibe otra tarjeta amarilla frente a Venezuela, quedará suspendido y no podrá jugar contra Ecuador. En ese caso, tendría vía libre para regresar antes a Boca y sumarse a la preparación del partido frente al Canalla.