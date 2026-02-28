Paredes y Petruchi, voces de un punto gigante para Gimnasia en La Bombonera: "Es un sueño y vale oro"

Paredes y Petruchi explicaron el 1-1 de Gimnasia y Esgrima de Mendoza en La Bombonera: carácter, orden y un punto que vale oro.

El empate 1–1 de Gimnasia y Esgrima de Mendoza en La Bombonera tuvo dos protagonistas que hablaron desde la emoción y el oficio: Luciano Paredes, autor del gol, y el arquero Lautaro Petruchi, clave para sostener el resultado ante Boca Juniors.

Paredes en La Bombonera: "Hacer un gol acá es un sueño hecho realidad" Paredes no escondió lo que significó la noche: “Es una alegría inmensa. El año pasado estábamos en la B y hoy estamos acá… coronarlo con un gol es un sueño hecho realidad. Estoy muy agradecido por la oportunidad”. Sobre el desarrollo, valoró el plan y el carácter del equipo: “En líneas generales jugamos muy bien. Sabíamos que iba a ser dificilísimo; tuvimos unos minutos de desorden en el complemento, pero confiamos en nuestras armas. Boca tiene un gran equipo”. Y, respecto de la acción anulada a Barreiro, fue sincero: “No la vi a la jugada, pero menos mal que no valió”.

Gimnasia vs Boca Fotobaires Desde el arco de Gimnasia, la solidez de Petruchi Desde el arco, Lautaro Petruchi explicó cómo se construyó el punto: “Salió un gran partido. Me sentí cómodo y tranquilo; la confianza del DT y de mis compañeros es fundamental. La última de Blanco fue muy complicada porque no esperaba el tiro al arco”. El guardameta también leyó los momentos del juego: “Arrancamos bien, después nos quedamos un poco, y en el complemento sabíamos que había que aguantar. La gente empuja mucho y adentro se siente; ellos se agrandan”.

El mensaje final fue de equipo que conoce su lugar y su ambición: “Recién ascendimos y esto es largo, pero sacar puntos en una cancha tan complicada vale muchísimo”, cerró Petruchi.





Dos voces, un mismo sentimiento: un empate que pesa por el rival, por el escenario y por la forma en que se defendió. Un punto que, para Gimnasia, sabe a premio grande.