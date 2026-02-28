La autocrítica de Paredes tras los silbidos de la gente de Boca por el tercer empate seguido en casa: "Se entiende"

El capitán de Boca analizó el 1-1 ante Gimnasia de Mendoza, hizo un mea culpa sobre el rendimiento del equipo, elogió al pibe Aranda y habló de Cavani.

Leandro Paredes protesta en una situación del partido. El capitán de Boca volvió tras la lesión luego de ausentarse frente a Racing y Gimnasia de Chivilcoy.

Leandro Paredes regresó tras su esguince de tobillo y, si bien no fue titular en el 1-1 de Boca Juniors ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza por el Torneo Apertura, ingresó promediando el complemento y mejoró al Xeneize. En una Bombonera caliente, con silbidos y cánticos contra el equipo, el capitán dio la cara y asumió el momento.

“Se entiende (los silbidos), somos los primeros en saber que los resultados no son los que queremos. Tenemos que ligar un poco más. El segundo tiempo fue muy bueno, hicimos las cosas para convertir y no se pudo. No alcanza, hay que seguir trabajando para encontrar el resultado”, expresó el mediocampista campeón del mundo tras el partido.

El análisis de Leandro Paredes, tras el 1-1 de Boca en La Bombonera Leandro Paredes post empate de Boca ante Gimnasia de Mendoza Leandro Paredes post empate de Boca ante Gimnasia de Mendoza. TNT Sports Gimnasia abrió el marcador con un gol de Luciano Paredes y luego igualó Miguel Merentiel, pero el equipo no logró romper el empate en el complemento. Para el volante, el problema también pasa por lo anímico: “Falta confianza. Cuando terminamos el año anterior, esa confianza nos dio ánimo y fuerzas para lograr resultados. Falta eso. Y mejorar, falta mucho por mejorar”.

El tremendo elogio de Paredes al pibe Tomás Aranda En el análisis futbolístico, destacó el ingreso de Tomás Aranda: “Cuando hay gente que se encuentra entrelíneas, que quiere la pelota ahí, es una ventaja muy grande. El chico lo hizo muy bien y ojalá podamos seguir mejorando”.

Tomás Aranda vs Gimnasia Mza El ingreso del pibe Tomás Aranda le dio otra dinámica al ataque de Boca y Leandro Paredes lo destacó públicamente. Fotobaires Además, Paredes se refirió a la situación de Edinson Cavani, ausente por sus molestias físicas: “A nosotros también nos duele que esté así. Es uno de los referentes, un delantero que nos puede ayudar muchísimo. Que tenga esta molestia que no lo deja estar al 100%, duele”.