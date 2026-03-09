La lapidaria crítica de Checo Pérez al reglamento de la Fórmula 1: "Es demasiado artificial"

Checo Pérez no se guardó nada y se sumó a las constantes críticas contra la nueva era del Gran Circo tras el GP de Australia.

La nueva temporada de la Fórmula 1 se puso en marcha este fin de semana con el Gran Premio de Australia, escenario que marcó además el estreno de Cadillac F1 Team con Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares. Tras la competencia, el mexicano dejó una mirada crítica sobre algunos aspectos de la categoría.

El expiloto de Red Bull cruzó la meta a tres vueltas del líder, mientras que Bottas debió abandonar por un inconveniente mecánico. Un debut exigente para la escudería estadounidense, que al mismo tiempo sirvió como primera referencia para evaluar el impacto del nuevo reglamento técnico.

La lapidaria crítica de Checo Pérez al reglamento de la Fórmula 1 En ese contexto, Checo Pérez se sumó a las voces que cuestionan el actual sistema de gestión de energía, uno de los puntos más debatidos tras la primera cita del calendario: "Es muy difícil entender lo que está pasando. A veces, con la energía, levantas un poco el pie y cambia más de lo que cabría esperar.A veces llegaba 30 km/h más rápido a la curva 3 por levantar el pie de forma diferente o acelerar de otra manera. Sinceramente, son cosas que no entiendo", lanzó en diálogo con Motorsport.

image Checo Pérez disparó contra la "nueva" Fórmula 1. X @Cadillac_F1 "Es una Fórmula 1 muy diferente a la que estaba acostumbrado. Es mucho menos divertida, claramente. Ya no es tan divertida como antes, en lo que respecta a la carrera, y con toda la gestión que tenemos que hacer, sinceramente, no es genial".

A pesar de transitar gran parte de la carrera en el fondo del pelotón, Checo también pudo percibir de primera mano cómo han cambiado las maniobras de adelantamiento en la actual Fórmula 1. El mexicano lo comprobó especialmente en sus duelos en pista con Liam Lawson y también en el breve enfrentamiento que mantuvo con su compañero antes de que el finlandés debiera abandonar por problemas mecánicos.