Video: los hinchas de Necaxa agredieron a Gago en el estadio luego de perder por goleada

Fernando Gago , director técnico del Necaxa de México desde junio, tras su salida de Boca , se retiró del estadio Caliente de Tijuana abucheado y agredido por los hinchas propios que le arrojaron botellas al culminar la derrota 3-0 ante Xolos.

Por la séptima fecha del torneo Apertura de la Liga MX , los Rayos sumaron su tercera derrota consecutiva en Tijuana al caer por goleada contra los Xoloitzcuintles de dicha ciudad y los fanáticos rojiblancos expresaron su descontento con el ex entrenador xeneize de la peor manera.

Con abucheos y arrojándole botellas, los hinchas de Necaxa despidieron a su propio entrenador cuando se retiraba al vestuario tras alcanzar los 300 minutos sin goles. El equipo ganó uno solo de los siete partidos del torneo y se ubica en el decimoquinto lugar.

Tras la catastrófica derrota, Gago aseguró que es el "máximo responsable". "Hasta la primera expulsión estábamos jugando el partido como lo habíamos planeado. Después, con un hombre menos, todo se complica. Con dos, es imposible", sostuvo en conferencia de prensa.

Con el encuentro empatado en cero, Ricardo Monreal vio la tarjeta roja a los 16 minutos del primer tiempo y, a los seis del complemento y en desventaja por dos goles, el colombiano Diber Cambindo se fue expulsado.

Esta es la segunda experiencia de Gago en el fútbol mexicano, tras haber dirigido a las Chivas de Guadalajara, donde rescindió su contrato en marzo última para dirigir a Boca, pero su ciclo apenas duró unos pocos meses en la entidad de la Ribera.

Fuente: NA