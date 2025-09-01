Qué dijo Mascherano de la caída de Inter Miami en la final ante Seattle y el escándalo post partido: "El 3-0 es demasiado..."

El Inter Miami no pudo volver a consagrarse en la Leagues Cup , como había hecho en 2023 en el primer año de Lionel Messi en el club, y cayó goleado 3-0 este domingo en la final ante Seattle Sounders . El cuadro verdiazul golpeó rápido en el primer tiempo y sentenció el encuentro con dos tantos en los últimos 10 minutos.

Para colmo, todo terminó de manera escandalosa con una batalla campal entre los jugadores de ambos equipos después del pitazo final, que tuvo escenas lamentables como la de Luis Suárez escupiendo a un integrante del cuerpo técnico rival. Tras esta vergonzosa conclusión, Javier Mascherano habló en conferencia de prensa.

"En este tipo de partidos, los detalles terminan siendo clave. A nosotros, sobre todo los primeros minutos, nos costó el partido. A partir de ahí, intentamos ir creciendo. Lamentablemente, sufrimos el gol en la primera parte. En el segundo tiempo mejoramos muchísimo, dominamos, tuvimos ocasiones para empatarlo, pero muchas veces por más que lo intentes, puede ser tarde", se lamentó en primer término a modo de análisis del cotejo.

Sin embargo, el Jefecito no sintió que las Garzas hubieran sido superadas de una manera tan categórica: "Al final, creo el resultado 3-0 es demasiado abultado por lo que pasó en el partido. Fue mucho más parejo. Claramente, en los últimos minutos teníamos que tomar riesgos para tratar de empatar, hicimos cambios ofensivos, sabíamos que íbamos a correr los riesgos que corrimos atrás y quizás todo empieza a terminarse con el segundo gol", apuntó.

Y sentenció al respecto: "No me gusta buscar excusas. Perdimos. Quizá podríamos haberlo hecho mejor en la primera parte, pero jugamos muy bien en la segunda, aunque no conseguimos marcar porque ellos defendían bien y nosotros no aprovechamos nuestras oportunidades. Podríamos haberlo hecho mejor. No hay nada que decir".

Las declaraciones de Mascherano sobre la pelea del final

Las declaraciones de Mascherano sobre la pelea del final

Por otro lado, al ser consultado por los incidentes del final, prefirió desentenderse del asunto: "No tengo nada que decir porque estaba lejos de las acciones y no sé lo que ha pasado. Claramente, a nadie le gusta que en el final del partido haya este tipo de acciones. También cuando hay una reacción puede ser que haya una provocación, pero no voy a hacer comentarios porque no sé qué es lo que pasó", concluyó Mascherano.