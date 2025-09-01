Vergonzoso: Luis Suárez escupió a un ayudante de Seattle Sounders tras perder la final con Inter Miami

Luis Suárez, fuera de sí tras la goleada 3-0 de Seattle, protagonizó un escándalo en la cancha: insultó y escupió a un colaborador del rival.

La final terminó en un papelón. Luis Suárez, enojado con un integrante de Seattle Sounders, desató la polémica con una reacción que se viralizó al instante.

La final de la Leagues Cup 2025 dejó una imagen tan inesperada como lamentable. Apenas terminó el partido en el que Seattle Sounders goleó 3-0 a Inter Miami, los jugadores se cruzaron en una serie de empujones, insultos y hasta trompadas. En ese contexto, Luis Suárez fue protagonista por una reacción insólita contra un ayudante del equipo campeón.

El delantero uruguayo, visiblemente desencajado, se acercó al colaborador del Sounders y, tras lanzarle una catarata de insultos, lo escupió en la cara. La escena fue captada por las cámaras de la transmisión y en segundos explotó en redes sociales, generando una ola de críticas hacia el ex Barcelona y Liverpool.

El escupitajo de Luis Suárez a un ayudante del Seattle manchó la final. Video: captura de TV.

El escándalo se produjo después de una final que fue claramente favorable a Seattle. Con goles de Osaze De Rosario, Alex Roldán (de penal) y Paul Rothrock, el equipo del noroeste se quedó con el trofeo en el Lumen Field, dejando sin chances al conjunto de Lionel Messi y compañía.

Mientras sus compañeros discutían con rivales y árbitros, Messi eligió apartarse de la pelea. El capitán argentino se lo vio conversando con Cristian Roldán y Obed Vargas, intentando calmar los ánimos. Su reacción contrastó con la de Suárez, cuyo gesto terminó siendo la mancha de la final.