Escándalo y trompadas tras la caída de Inter Miami en la final ante Seattle: cómo reaccionó Messi

El partido se jugó en el Lumen Field con arbitraje del costarricense Juan Gabriel Calderón. Los goles del Sounders llegaron a través de Osaze De Rosario, Alex Roldán de penal y Paul Rothrock. El equipo campeón tuvo presencia albiceleste con Pedro de la Vega, quien fue parte del triunfo.

Lo que debió ser una fiesta terminó en un bochorno. Tras el pitazo final, los futbolistas se cruzaron en una pelea con empujones, insultos y hasta un escupitajo de Luis Suárez contra un integrante del cuerpo técnico local. La tensión se desató en el medio de la cancha y obligó a la intervención de árbitros y colaboradores. Vergonzoso.

Mientras sus compañeros y rivales se cruzaban a los golpes y empujones-con Toto Avilés, exRacing, como uno de los más descontrolados al punto de arrojar dos manotazos a un adversario-, Messi eligió mantenerse al margen. El capitán de Inter Miami se quedó a un costado charlando primero con Cristian Roldán y luego con el mexicano Obed Vargas, sin meterse en el alboroto que se desató en el medio de la cancha.

El cruce de Lionel Messi y De Paul con Pepo De la Vega

El cruce entre Lionel Messi y Pepo de La Vega.

La final también dejó un cruce entre argentinos: Messi y Rodrigo de Paul por un lado, De La Vega por el otro. Tras una infracción cobrada por el árbitro, Rodrigo De Paul estalló contra Pedro De La Vega por frenar un saque rápido y en medio del cruce apareció Messi, que encaró al exLanús. El juez intervino para separarlos, aunque en las imágenes que se viralizaron se vio que el capitán de Inter Miami también mantuvo la discusión con el mediocampista.

De esta manera, Messi no pudo conquistar su tercer título con Inter Miami, tras ganar la Leagues Cup 2023 y el Supporter’s Shield 2024. La derrota caló hondo en las Garzas, que llegaban como favoritas, y ahora todas las miradas estarán puestas en lo que viene para el capitán con la Selección argentina.