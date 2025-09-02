La desafiante frase de Lamine Yamal sobre la Champions League y el Mundial 2026: "Ganaré..."
A Lamine Yamal le preguntaron si prefería ganar la Champions con el Barcelona o el Mundial con la Selección de España.
Lamine Yamal, con 18 años recién cumplidos, ya logró posicionarse como uno de los mejores futbolistas del planeta. Es titular indiscutido y figura del Barcelona, ya está establecido como una pieza fundamental de la Selección de España y, para muchos fanáticos, es uno de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro 2025.
A su temprana edad, consiguió importantes logros como ganar el campeonato de LaLiga y la Copa del Rey la pasada temporada con el conjunto culé y también la Eurocopa 2024 con la Furia. Y de cara al nuevo año futbolístico que acaba de comenzar, se asoman dos nuevos e importantísimos desafíos: la UEFA Champions League a nivel clubes y el Mundial 2026 a nivel selecciones.
La desafiante frase de Lamine Yamal
En ese sentido, no parece improbable que pueda consagrarse en cualquiera de los dos torneos dada su calidad y que integra a dos de los mejores equipos del mundo en ambos escenarios. Precisamente, este martes, en una entrevista con el medio Cope, le preguntaron cuál de los dos certámenes prefiere ganar: "Bueno, como competiré en los dos, pues ganaré los dos", respondió el crack español sin pestañear.
"En lo colectivo, ganar la Champions League con el Barça sería increíble y en lo individual todos los jugadores quieren ganar el Balón de Oro y el que te diga lo contrario está mintiendo, las dos cosas son un sueño", se explayó Yamal respecto del máximo objetivo al que puede aspirar con el Barcelona, y del que estuvo muy cerca de cumplir la última campaña, pero cayeron de manera agónica ante Inter en semifinales.
En cuanto a Estados Unidos, México y Canadá 2026, sentenció: "Queremos ser campeones del mundo. Estoy muy feliz y emocionado. La temporada pasada me hizo mucha ilusión descubrir qué nos deparará. Hay un Mundial, y eso siempre es importante en nuestro calendario, y estoy deseando ver todo lo que está por venir".