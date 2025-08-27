Revelaron la reacción que tuvo Trueno cuando vio la foto de Nicki Nicole y Lamine Yamal: "Está en..."

La cantante y el futbolista confirmaron su relación esta semana con una postal romántica. El periodista Juan Etchegoyen contó cómo se sintió el rapero al ver aquella imagen.

Después de varios rumores, este lunes 25 de agosto Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su relación. Fue el delantero quien eligió hacerla pública con una foto en sus historias de Instagram (@Lamineyamal), precisamente en la fecha de cumpleaños de la artista.

Por otro lado, Juan Etchegoyen en Mitre Live reveló cuál fue la reacción de Trueno, quien fue pareja de Nicki Nicole, luego de que el futbolista compartiera aquella romántica postal en la red social.

Lamine Yamal Instagram La historia que subió Lamine Yamal para confirmar su relación con la cantante. Captura de pantalla Instagram Lamineyamal. Según el periodista, el rapero no se habría tomado para nada bien la relación de la artista y el futbolista, y habría reaccionado con bronca y dolor. "Ellos se habían reconciliado hace poco y compartieron momentos muy lindos, pero ahora él siente que lo cambiaron por fama y millones", contó Etchegoyen.

Incluso, Trueno habría evitado saludar a su ex por su cumpleaños.

trueno caida Según Juan Etechegoyen, el rapero no se habría tomado para nada bien la relación de Nicole y Yamal. "Trueno está en pleno duelo, angustiado. No está en pareja y sigue atravesando la pérdida de la relación. La bronca es más fuerte que cualquier intento de acercamiento", añadió el comunicador sobre el tema.